Ostuni, Sabato 30 novembre Anna Maria De Filippi presenta il suo romanzo “Un paio d’ali per volare”

Sabato 30 novembre 2019 alle ore 18.00, presso il Museo di Civiltà Preclassiche della Murgia Meridionale (Via Cattedrale 15) ad Ostuni, si svolgerà la presentazione del romanzo “ Un paio d’ali per volare ”, di Anna Maria De Filippi, edito da Edizioni Esperidi.

Introdurrà la serata Ruggero Cairo presidente dell’associazione “Espressioni d’arte”, dialoga con l’autrice Ferdinando Sallustio scrittore e direttore responsabile del mensile “Lo Scudo”. Sarà presente l’editore Claudio Martino. L’evento è organizzato dall’associazione Espressioni d’arte, con il patrocinio della Città di Ostuni, in collaborazione con Edizioni Esperidi.

Il libro: Marianna Deppi, giovane donna dai capelli colore del grano, lascia la sua terra, il Salento, lì dove la luce del sole inonda di splendore le case bianche digradanti verso il mare azzurro, per iniziare la sua nuova ed incerta vita di insegnante nelle altrettanto incantevoli terre della Toscana, a Pisa. L’incontro con il ricco e affascinante conte Dino Grino sconvolge piacevolmente i suoi giorni e lei, novella Cenerentola, si lascerà travolgere dal sentimento puro e profondo di quell’amore di fiaba. Ben presto però, un evento imprevisto dai risvolti incredibili la costringerà ad affrontare situazioni paradossali di sofferenza e dolore che la riporteranno nella sua terra d’origine.

Marianna, donna dagli alti valori, crede nell’amore, nella gente, nella giustizia e la vita le regala ancora nuove occasioni di felice serenità. Ma non solo. Siamo alla fine degli Anni Sessanta, la rivoluzione dei costumi è in atto e Marianna è vera e audace protagonista del suo tempo: non incline all’omologazione e all’ingiustizia che serpeggiano nella società (e in particolare nell’ambito lavorativo), la nostra eroina cade, si rialza e indossa l’armatura di Pentesilea per combattere contro coloro che tentano di affossare il suo semplice, sacro diritto di esistere. (In copertina “Volo di Farfalle” acrilico su tela, Massimo Ricchiuto).

L’autrice: Anna Maria De Filippi (Casarano 1946) ha lavorato a lungo nella P.I., fino al suo pensionamento, come insegnante prima e in amministrazione poi. Si occupa da sempre di volontariato ed è attivamente impegnata con l’associazione Cittadinanzattiva e Il Tribunale dei diritti del malato. Per Ed. Esperidi, nel maggio 2018, ha pubblicato il saggio “Chi ha meno può dare di più. La mia storia, un’altra storia, la nostra storia”.