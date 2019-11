Il Consigliere Comunale di Torre S. Susanna NicoTieni: “Bisogna sempre seguire la sana politica, senza distinzione di appartenenza“.

In politica, la “vera politica”, contano elementi fondamentali e imprescindibili, quali condivisione, sinergia, solidarietà, concretezza, passione, umiltà. Caratteristiche (purtroppo, in molti casi, non riscontrabili) a cui mi ispiro, che mi hanno permesso, con speranza e determinazione, ad intraprendere il percorso politico.





La “politica della condivisione”, questo bisogna mettere in pratica in un contesto che veda impegnati insieme, con gli stessi obiettivi, la politica e la comunità.

Si può, si deve fare, al di là anche delle differenze e appartenenze politiche, della propria storia personale. Esempio “emblematico“, per la politica e la comunità torrese,



“Operazione Spazio Pubblico, l’ iniziativa – petizione con cui i “ Giovani Democratici “ hanno chiesto all’Amministrazione Comunale di Torre S. Susanna la costruzione di un campo di Basket in una delle piazze pubbliche torresi. Un risultato ampiamente raggiunto (nonostante le iniziali diffidenze da parte di qualcuno), un’ iniziativa che ho voluto condividere sin da subito che (come puntualmente evidenziato e scritto nel Comunicato dei Giovani democratici) punta “a rimettere le nostre piazze pubbliche a passo con i tempi e renderle quindi un reale punto di incontro per i più giovani“.





Grazie a quella petizione, l’ Amministrazione Comunale di Torre S. Susanna, dopo aver partecipato ad un bando regionale, costruirà nei pressi del parco comunale una piccola “Piazzetta dello Sport”.





Una petizione che in un mese ha raccolto circa 320 firme, nonostante tutte quelle critiche e diffidenze (poi smentite dai fatti) a cui del resto fanno riferimento i Giovani Democratici nella nota stampa. Un’ iniziativa in cui hanno “trionfato” gli elementi a cui ho fatto riferimento prima, condivisione, sinergia, solidarietà, e i più convinti hanno poi sollecitato e appunto convinto i più scettici.





La politica è spesso litigiosa, conflittuale, divisa. Questa vicenda, invece, insegna che la politica può, deve essere unita e concreta, quando si tratta di proporre e praticare iniziative e progettualità soprattutto per il bene della comunità. E mi inorgoglisce il ringraziamento al sottoscritto , sempre nel comunicato stampa, dei Giovani Democratici, “Consigliere Comunale con delega allo Sport e le Politiche Giovanili, attento alle nostre richieste e sensibile alla raccolta firme portata avanti“.





Dunque, va il mio sincero ringraziamento ai Giovani Democratici, alla comunità torrese, all’ Amministrazione Comunale, all’ Assessore ai Lavori Pubblici Gallù.

“Operazione Spazio Pubblico” è un successo dei giovani, della comunità di Torre S. Susanna, un “nobile esempio” di sana e buona politica, senza distinzioni di appartenenza.





Nico Tieni - Consigliere Comunale Torre S. Susanna) -Delegato allo Sport e alle Politiche Giovanili