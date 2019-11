SFIAMMATE TORCIA PETROLCHIMICO – VIZZINO: LA SITUAZIONE E’ DIVENTATA INTOLLERABILE. CHIEDERO’ IMPEGNI PRECISI ALL’ARPA

“Le società impegnate nel Petrolchimico di Brindisi non possono pensare di continuare ad agire senza fornire adeguate informazioni ai cittadini e soprattutto senza coordinare le proprie azioni con le strutture deputate ai controlli in campo ambientale”.





Lo afferma il Presidente della Commissione Ambiente della Regione Puglia Mauro Vizzino dopo l’ennesima sfiammata di una delle torce del Petrolchimico di Brindisi.





“Il fatto che tale sfiammata – afferma ancora Vizzino – fosse programmata non risolve in alcun modo il problema. Proprio perché era possibile prevedere giorno e orario, infatti, si sarebbe dovuto procedere con una informazione diffusa rivolta ai cittadini, in maniera tale da non generare allarmismi. Allo stesso tempo, sarebbe stato necessario un coordinamento con l’Arpa per prevedere misure aggiuntive tese a monitorare la situazione delle emissioni proprio durante la sfiammata e quindi senza limitarsi ai soli risultati delle centraline esistenti nella zona industriale.