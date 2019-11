Europa Verde. Prioritario tutelare la salute e l'ambiente

Quanto accaduto questa mattina, con la sfiammata della torcia dello stabilimento Versalis che ha prodotto una colonna di fumo denso e nero, ci ha preoccuparo molto soprattutto per la qualità dell'aria durante e dopo il fenomeno emissivo. Ci rassicura sapere che il Comune insieme ad ARPA Puglia, stiano monitorando i dati delle centraline per la qualità dell'aria.



Considerato che l'accensione odierna della torcia Versalis è stata causata dalla fermata dell’impianto per i lavori necessari a completare il raccordo ferroviario, sarebbe stato opportuno avvisare la cittadinanza e il Sindaco e fornire indicazioni sulle misure da adottare per proteggersi come ad esempio tenere le finestre chiuse con l'utilizzo di panni bagnati, il divieto di stendere il bucato all' esterno o addirittura chiusura delle scuole degli uffici ad esempio. Fermo restando che, da quanto appreso in una nota del Sindaco, sarebbe stato ottimale fare i lavori a settembre del 2020 in concomitanza con la già prevista fermata del petrolchimico, con conseguente accensione programmata delle torce, una sola volta invece che due, noi siamo convinti che occorra sin da subito programmare la riconversione verso produzioni che siano sostenibili e che tutelino la salute e il lavoro, per evitare quanto successo a Taranto. Per questo appoggiamo le richieste del Sindaco al Governo Nazionale e alla Regione Puglia "che la questione ambientale di Brindisi venga messa al centro di un programma di interventi straordinari finalizzati alla riconversione dei cicli produttivi che insistono sul nostro territorio."



I temi della riconversione ecologica delle aree contaminate per la presenza di impianti industriali e il sostegno a settori industriali basati sull'innovazione e sull' economia verde, sono oggi una priorità per il nostro territorio, per troppo tempo posto con le spalle al muro nella difficile scelta tra lavoro, ambiente e salute.



