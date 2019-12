La Puglia all’appuntamento con il Turismo del Lusso ILTM a Cannes

La Puglia è in questi giorni a Cannes, con Pugliapromozione, rappresentata da Alfredo de Liguori e dall’Ambasciatrice della Puglia nel mondo, Nancy Dell’Olio, all'International Luxury Travel Market (ILTM), un portafoglio di eventi di viaggio di lusso con appuntamenti in varie nazioni.



Dopo il grande interesse per la Puglia da parte di buyers del segmento lusso riscontrato all’ITLM America Latina a San Paolo e all’ILTM Cina a Shangai, adesso è la volta di Cannes. Qui il segmento Luxury, uno dei più importanti e strategici per lo sviluppo della destinazione Puglia, si concentra in 4 giorni, dal 2 al 5 dicembre, con incontri con i migliori buyer di viaggi di lusso, selezionati dagli organizzatori con un accurato processo. Sono sedici gli operatori turistici pugliesi presenti specializzati nel Luxury, più che raddoppiati rispetto alle edizioni precedenti.

“Per i turisti del Lusso non è sufficiente visitare un posto, l’importante e viverlo in modo esclusivo e riservato – sostiene l’Assessore all’Industria Turistica e Culturale, Loredana Capone - Il Lusso in Puglia trova nella esclusività, nella unicità di masserie e centri benessere, nel cibo a km zero e nella personalizzazione delle esperienze di vacanza le sue nuove parole d’ordine. Oggi le imprese del settore sono in grado di offrire un ventaglio di proposte sempre più personalizzate e una esperienza di vacanza su misura, in una terra ancora autentica e al di fuori dei circuiti di massa”.

Le imprese pugliesi con desk personalizzato e agenda di appuntamenti sono: Canne Bianche_Lifestyle Hotel, Marenea Suite Hotel, Furnirussi Tenuta, Holly Tour, Indigenus, Le Dune Suite Hotel, Masseria Malvindi, Palazzo Presta, PATH walks, talks & beyond, "Raro Villas by Nicolaus, Risorgimento Resort, Tenuta Monacelle Anima di Puglia, Hotel Tesoretto, TouranGo, Villa delle Querce Resort, Vivosa Apulia Resort. A Cannes, hanno modo di incontrare top Buyer del segmento per approfondire e rafforzare le relazioni commerciali già esistenti e sviluppare nuove occasioni di business.