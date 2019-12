Luminoso Natale Ostuni Eventi del 6/7/8 dicembre 2019

Si riparte. S’illumina Palazzo S. Francesco. Anche in Viale Oronzo Quaranta si respira già l’aria di festa, con l’accensione delle luminarie artistiche. Anche nel weekend dell’Immacolata la Città Bianca è pronta a vivere l’atmosfera del Natale 2019.



Nello scorso fine settimana ad Ostuni, grande successo per il primo weekend del “Luminoso Natale”. Decine le famiglie che hanno affollato le strada della città, scattando foto e visitando le strade cittadine che in questo periodo sono interessate dalle luminarie natalizie. L’evento è organizzato dalla Tourist Art Apulia con il supporto del Comune di Ostuni ed il patrocinio della Regione Puglia.

Luminoso Natale Ostuni è un articolato programma tra mercatini tipici, aree giochi per i bambini e le luminarie artistiche su Viale Oronzo Quaranta. Fino al 6 gennaio 2020, sarà possibile ammirare le realizzazioni riprodotte per la Città Bianca dalla “De Cagna Luminarie”: per l’ingresso nell’area “Il Grande Villaggio di Babbo Natale” da Porta Nova a Porta S. Demetrio, si dovrà versare un contributo. Nella quota ci sarà anche un omaggio gastronomico e la “Christmas Card”, che prevede una serie di sconti nelle attività che hanno aderito all’iniziativa.

La villa comunale sarà trasformata per i più piccoli nel Parco delle Fiabe con gli show live della radio partner dell’evento, Radio Enjoy che trasmetterà ogni giorno per tutto il fine settimana dalle 17.30 alle 20.30 dalla Villa Comunale Sandro Pertini.



Coinvolta nel cartellone degli eventi anche Viale Pola, domenica 8 infatti sarà in scena la prima “Notte Bianca” con musica e arte di strada lungo le vie dello Shopping ostunese.

Venerdì 6 dicembre 2019

· Dalle 17.30 alle 20.30 Radio Enjoy Live Show (Villa Comunale).

· Dalle 18.00 Artisti di Strada (Viale Oronzo Quaranta).

Sabato 7 dicembre 2019

· Ore 11.00 Infopoint Piazza della Libertà “Tutti i gusti del Parco” a cura del Parco delle Dune

· Dalle 17.30 alle 20.30 Radio Enjoy Live Show (Villa Comunale).

· Dalle 18.00 Artisti di Strada (Viale Oronzo Quaranta).

· Ore 19.30 Concerto di Natale a cura di Arteorema - Chiesa di San Francesco (Piazza della Libertà)

· Ore 19.30 Spettacolo Musicale delle Luminarie Palazzo San Francesco (Piazza della Libertà)

· Ore 21.00 Concerto Bandistico Natalizio (Villa Comunale)

Domenica 8 dicembre 2019

· Ore 9.00 Zagaredde e Mercatino di Natale (Villa Comunale).

· Dalle 17.30 alle 20.30 Radio Enjoy Live Show (Villa Comunale).

· Dalle 18.00 Artisti di Strada (Viale Oronzo Quaranta).

· Dalle 19.00 alle 21.00 Zagaredde e Mercatino di Natale (Viale Pola).

· Ore 19.30 Spettacolo Musicale delle Luminarie Palazzo San Francesco (Piazza della Libertà).

· Ore 19.30 Equilibrio 22 Live Band e Artisti di Strada (Viale Pola).

· Ore 20.00 Apertura ottava edizione del concorso "Il Presepe, una Stella che unisce" (Chiesa San Giuseppe - Corso Vittorio Emanuele).

· Ore 21.00 Mimì Nobile & Taranta Gypsy in concerto (Villa Comunale).

Le quattro aree tematiche comprendono:

Il Grande Villaggio di Babbo Natale – Viale Oronzo Quaranta

Lungo Viale Oronzo Quaranta, sarà allestito il “Grande Villaggio di Babbo Natale” impreziosito dalle luminarie artistiche e popolato dagli elfi e Babbo Natale. Sarà anche un’occasione per lasciarsi accarezzare il palato dalle squisitezze della gastronomia pugliese preparate dai gruppi folkloristici locali. (Unica area tematica acon il contributo per l’ingresso).

Centro Storico – Piazza della Libertà – Via Cattedrale

Gli scorci più belli del centro storico, da Piazza della Libertà a ViaCattedrale, saranno illuminati a festa, mentre Corso Vittorio Emanuele lascerà spazio al mercatino di Natale con le tipiche casette in legno, mentre in sottofondo risuoneranno le canzoni più belle del periodo natalizio.

Parco delle Fiabe – Villa Comunale “Sandro Pertini”

Cuore pulsante dell’evento sarà la villa comunale che, per l’occasione, si trasformerà in un incantevole “Parco delle Fiabe”. Al suo interno sarà allestito il mercatino dello street food, il parco divertimenti per i più piccoli, l’area spettacoli e il Radio Christmas Live Show di Radio Enjoy del giovane editore ostunese Giuseppe Saponaro.

Le Vie dello Shopping – Viale Pola

Viale Pola e le zone limitrofe saranno letteralmente prese d’assalto dagli amanti dello shopping che potranno godersi delle piacevoli passeggiate fra le attività commerciali, accompagnati da momenti di musica e intrattenimento.

Aree Parcheggio

· Parcheggio Via Peppino Orlando (nei pressi del Foro Boario) parcheggio con possibilità di servizio navetta o tour delle Luminarie effettuato in collaborazione con la Ostuni Touring.

· Parcheggio Stella Contrada S. Stefano, 3 (nei pressi del Foro Boario) per auto e camper.