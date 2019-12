REGIONE PUGLIA – LA 3^ COMMISSIONE APPROVA ALL’UNANIMITA’ LA LEGGE SULLO PSICOLOGO DI BASE PROPOSTA DA PINO ROMANO

La Terza commissione consiliare, presieduta da Pino Romano, ha approvato all’unanimità la proposta di legge di Istituzione del servizio di psicologia di base e delle cure primarie proposta dallo stesso Presidente Romano. Obiettivo del provvedimento è introdurre, a titolo di sperimentazione, per la durata di un anno, la figura dello psicologo di base ritenendo che tale iniziativa rappresenti un passo in avanti per garantire i diritti di assistenza e promozione del benessere psicofisico della comunità in campo sanitario.





“Ho creduto molto in questa importante innovazione – afferma Romano ed è per questo che ci ho lavorato tre anni, proprio allo scopo di giungere alla approvazione della proposta di legge. E’ stata determinante la piena collaborazione con l’Ordine degli psicologi pugliesi e con associazioni di natura scientifica di settore, così come con le facoltà universitarie. Adesso manca solo il tassello dell’approvazione definitiva in aula che potrebbe aver luogo nel prossimo mese di gennaio, anche in considerazione del fatto che si tratta di una delle pochissime proposte di legge licenziate all’unanimità. E’ importante sottolineare che saremo i secondi in Italia ad istituire questo servizio”.