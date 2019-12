Rifiuti speciali. Sequestri in due cantieri brindisini

Personale del “Nucleo Operativo di Polizia Ambientale” (NOPA) della Capitaneria di Porto di Brindisi, congiuntamente a personale dell’ARPA PUGLIA – DAP Brindisi, ha posto i sigilli a numerose aree, individuate l’interno di due Cantieri Navali che sorgono nel porto Medio di Brindisi, sulle quali erano stati depositati, in maniera incontrollata, rifiuti speciali pericolosi e non, in violazione del Testo unico sull'Ambiente.





Oltre 2000 mq le aree interessate alla presenza di rifiuti tra i quali imballaggi misti, RAEE (rifiuti da apparati elettrici ed elettronici), vernici, diluenti pneumatici fuori uso, bombole di ossigeno acetilene, perfino natanti e parti di pontili galleggianti in pessimo stato di conservazione.