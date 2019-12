TRENO LECCE-ROMA – FORZA ITALIA: BOZZETTI HA IMPARATO BENE LA LEZIONE. PRIMA I 5 STELLE E POI LA DIFESA DEL SUO TERRITORIO

Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Gianluca Bozzetti ha imparato bene la lezione: prima gli interessi del partito e poi quelli del territorio. Del resto, se a Roma i pentastellati si sono prima adattati ad un Governo e poi ad un altro, in Puglia il consigliere regionale brindisino è disposto davvero a tutto pur di non tirare in ballo il suo Governo.

E così accade che trova la faccia tosta per difendere le scelte di Trenitalia anche quando mortificano il territorio della “sua” Brindisi. Si aggiunge un treno super veloce durante il week-end? Va benissimo! E non fa niente se attraverserà la stazione di Brindisi senza fermarsi, tanto la gente di questa città potrà usufruirne sobbarcandosi un viaggio in treno regionale fino a Lecce. E fa anche finta di non capire che il Governo può intervenire con decisione sulle scelte societarie di Trenitalia, visto che eroga cospicui finanziamenti per far marciare i treni in tutte le regioni.

Del resto, lo stesso Bozzetti aveva difeso anche Alitalia quando i nostri parlamentari – a partire dall’on. D’Attis – stigmatizzavano l’atteggiamento della stessa compagnia, ancora una volta penalizzante nei confronti della Puglia e di Brindisi in particolare.

E non ha proferito parola anche quando ci si è resi conto che l’operazione di disinnesco dell’ordigno rinvenuto a Brindisi si sarebbe potuta gestire diversamente, evitando una evacuazione di tale portata e ben 43 giorni di attesa (è evidente che, a questo punto, non si può far altro che attenersi al contenuto dell’ordinanza sindacale).

Bozzetti, insomma, è diventato un bravo soldatino dei 5 stelle schierato sul nostro territorio e pronto a difendere il Governo anche quando le scelte risultano indifendibili. E non fa niente se Brindisi continua ad essere mortificata ed ignorata.

Fortunatamente il processo di estinzione del Movimento di Grillo e Di Maio è già in fase avanzata e Gianluca Bozzetti rischia di fare la fine del tenente dell’esercito giapponese Hiroo Onoda che rimase a difendere per decenni la giungla asiatica anche se il Giappone si era arreso nel 1945.

Livia Antonucci – Coordinatrice cittadina di Forza Italia

Roberto Cavalera – capogruppo consiliare di Forza Italia