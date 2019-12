D’AMORE (CONFESERCENTI): IL NOSTRO TERRITORIO NON PUO’ FARE A MENO DEI TRASPORTI PER CRESCERE. UN APPELLO A TRENITALIA

La Confesercenti Provinciale di Brindisi si associa all’appello lanciato dall’onorevole D’Attis ed alle preoccupazioni relative alla soppressione della “fermata” di Brindisi decisa da Trenitalia sulla tratta Roma – Lecce. “La decisione di Trenitalia di istituire un nuovo collegamento super veloce tra Roma e Lecce durante i week-end è certamente positiva, ma rischia di avere un riverbero negativo sulla provincia di Brindisi”.





Lo afferma il Presidente provinciale della Confesercenti Antonio D’Amore.