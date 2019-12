Brindisi. Ottenuto un finanziamento per il Piano di abbattimento delle barriere architettoniche

Il Comune Brindisi è tra i dieci comuni, con popolazione superiore a 30mila abitanti, che ha ottenuto il finanziamento dalla Regione per il Piano di abbattimento delle barriere architettoniche. Insieme a Brindisi anche Taranto, Lecce, Bisceglie, Ostuni, Monopoli, Gravina in Puglia, Molfetta, Barletta e Francavilla Fontana.

Questo finanziamento servirà per la redazione del Piano eliminazione barriere architettoniche (PEBA) che potrà integrare lavori e progetti allo studio per eliminare totalmente dalla città ogni forma di barriera per diversamente abili.

“É un passo necessario per avviare il percorso di abbattimento definitivo delle barriere architettoniche a Brindisi e, al più presto, vedere i risultati di una battaglia di civiltà e vero progresso sociale”, commenta l’assessore ai Lavori pubblici Elena Tiziana Brigante.

