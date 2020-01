Primarie Regionali del CentroSinistra per il Candidato Presidente. Ecco tutti i Seggi della Provincia di Brindisi

Domenica 12 gennaio dalle ore 8,00 alle ore 20,00 si celebreranno le primarie del centrosinistra per l’individuazione del candidato Presidente della Regione Puglia. Michele Emiliano, Fabiano Amati, Elena Gentile e Leonardo Palmisano si contenderanno la guida della coalizione progressista in vista delle prossime elezioni regionali.



E’ di fondamentale importanza che tanti cittadini scelgano di prendere parte a questo momento di partecipazione, sia perché, mentre il centrodestra aspetta che Salvini e Meloni si mettano d’accordo per decidere chi dovrà candidarsi alla guida della Regione, il centrosinistra affida al suo popolo questa decisione; ma anche perché è necessario che uomini e donne, che con le loro storie, il loro impegno e la loro partecipazione hanno animato una stagione quale è quella della “primavera pugliese”, tornino ad incontrarsi, a confrontarsi e a riflettere assieme sul futuro della Puglia.



Quale che sia la guida, solo l’impegno e il protagonismo di tante e di tanti potrà ancora fare del centrosinistra una risorsa per la nostra Regione. E’ con questo spirito che rivolgiamo un appello alla partecipazione a quanti si riconoscono in questa storia e a tutti coloro che intendono dare un contributo affinché la Puglia continui ad essere proiettata nel futuro e non volga lo sguardo verso un passato, ormai remoto, che non potrà essere foriero dello sviluppo economico, sociale e culturale di cui la Puglia ha bisogno.

CHI PUO’ VOTARE