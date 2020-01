SERVIZI FERROVIARI, D’ATTIS DOMANI IN FIERA: “MA NON SIA UNO SPETTACOLO DI IPOCRISIA”

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.



“Domani parteciperò all’evento organizzato nella Fiera del Levante per sollecitare un servizio ferroviario degno di questo nome nel Sud d’Italia. Lo farò sperando di non assistere allo spettacolo dell’ipocrisia.



I cittadini non hanno l’anello al naso ed il comportamento della Giunta regionale e di alcuni rappresentanti politici nazionali non è credibile: manifestano contro chi, visto che governano la Puglia e il Paese e per giunta da diversi anni?



Altrettanta incoerenza e scarsa sincerità nella comunicazione pubblica la rileviamo da parte di alcune forze politiche come il M5S: si fanno fotografare con i cartelloni, in ossequio all’iniziativa promossa da Franco Giuliano, quando nel parlamento europeo il gruppo grillino si è astenuto dalla votazione (o peggio, in alcuni casi, hanno votato contro) sulla risoluzione per la regione adriatica e ionica a favore della estensione del corridoio europeo lungo tutta la costa adriatica. Ergo, che credibilità possono avere oggi che sono al governo?



Tutto ciò premesso, parteciperò perche quella sui trasporti su rotaia nel Mezzogiorno è una battaglia che sia come Forza Italia sia come Partito Popolare Europeo conduciamo da sempre, ma mi auguro vivamente che non sia uno show di bugie. Bisogna saper dire la verità”.