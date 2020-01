Domenica 19 Gennaio l'"Associazione Guide Turistiche Regionali della Puglia" onora il ricordo Antonella Conte"

Domenica 19 Gennaio nella città di Brindisi, l'"Associazione Guide Turistiche Regionali della Puglia" onora il ricordo di una delle più note e riconosciute guide storiche del territorio con l'iniziativa "Memorial Antonella Conte", caratterizzata da una giornata studio dei siti culturali della Chiesa di Santa Lucia e della Chiesa di Santa Maria del Casale, ed un omaggio presso la sua sepoltura.



Antonella Conte, classe 1948, è stata una guida pionieristica, in ambito nazionale e locale, in uno scenario storico in cui il turismo pugliese, ed in particolar modo quello guidato e culturale, era agli arbori. Ha contribuito alla promozione e divulgazione della cultura locale, ha favorito la crescita e conoscenza dell'intera Regione e di Brindisi in cui viveva ed amava oltremodo, collaborando anche con autorevoli realtà istituzionali.



Da sempre presente all'interno di AGTRP, ha ricoperto il ruolo di consigliere, ha partecipato alle visite guidate svolte in occasione della "Giornata Internazionale della Guida Turistica", è stata sempre presente in ogni iniziativa, si è adoperata per la valorizzazione e la tutela della figura professionale. Antonella è stata una guida veterana, nel senso più nobile del termine, caratterizzata da un elevato calibro umano e professionale.



Brillante il suo operato come precursore della professione, ha percorso in lungo e largo il territorio, spiegandolo passo dopo passo, adeguandosi alla tipologia del viaggiatore italiano e straniero, misurandosi con il turismo più ricercato ed esigente. Ha descritto ogni sfumatura tematica ed emozionale dei luoghi, dando valore ai siti noti ed inediti, e mettendo in risalto anche i monumenti più insoliti ed inesplorati.



Il suo pensiero si nutriva di intrecci e richiami costanti e dialettici propri del professionista di tradizione e di vecchia scuola d'autore. Edificante esempio verrà per sempre riconosciuto il suo grande patrimonio di umanità e di cultura a servizio della sua terra che ha promosso con straordinaria generosità e profonda competenza.