Ostuni. Il Sindaco aderisce alla campagna per l'alta velocità in Puglia

Anche il Comune di Ostuni, attraverso il proprio Sindaco Guglielmo Cavallo, aderisce alla campagna lanciata dal presidente dell'associazione "L'isola che non c'è", il giornalista Franco Giuliano, dal titolo #vogliamoanchealsudtrenipiùveloci.





La campagna che vede fra i sostenitori più attivi il cantante Al Bano Carrisi, propone di favorire anche nel sud Italia la concorrenza e la rapidità del trasporto su rotaia, chiedendo al Governo e alle istituzioni europee di avviare la realizzazione di infrastrutture per l'alta velocità ferroviaria nelle regioni lungo la dorsale adriatica.