Ospedale di San Pietro Vernotico (Br). Trevisi (M5S): “Riconversione in PTA mai avviata: totale indifferenza della giunta”

“Ciò che Fitto aveva iniziato, Emiliano ha portato a termine: lasciare il territorio tra Brindisi e Lecce completamente privo di assistenza sanitaria. Ne sanno qualcosa i cittadini di San Pietro Vernotico, che attendono la riconversione dell’ospedale Ninetto Melli in un Presidio Territoriale Assistenziale, ma nonostante il susseguirsi di delibere niente è stato ancora realizzato a distanza di quattro anni”, lo dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Antonio Trevisi denunciando la situazione di stallo in cui si trova l’ospedale di San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi.





"La riconversione dell’ospedale di San Pietro Vernotico - spiega Trevisi - sarebbe dovuta essere contestuale alla chiusura dei reparti. Ma ciò non è avvenuto con ripercussioni negative sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo delle prestazioni sanitarie da erogare, con i cittadini di fatto privi dei servizi sanitari necessari.



Ogni cittadino - incalza - ha il diritto di sapere quali servizi sanitari ha a disposizione, ma purtroppo spesso questi sono solo sulla carta e si fanno promesse che non verranno mai mantenute. A distanza di quattro anni dall’avvio di questo scellerato piano di riordino ospedaliero si è ancora costretti a elemosinare il diritto alla salute garantito dalla Costituzione, nell’indifferenza totale della giunta regionale sulle sorti di tanti presidi sanitari”.