NO AI PROCESSI INFINITI, MOBILITAZIONE DI FORZA ITALIA IN PUGLIA DOMANI E DOMENICA

“Forza Italia è in prima linea per ottenere l’abrogazione della scellerata riforma, voluta dal M5S, che prevede lo stop della prescrizione dopo il primo grado di giudizio. Per questo, Forza Italia Puglia raccoglie l’invito del Presidente Berlusconi e sarà presente domani e domenica in tutte le maggiori piazze della regione con dei gazebo per informare i cittadini e confrontarsi con loro”. Lo dichiarano il commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis, ed il vice commissario, il sen Dario Damiani. “In gioco -aggiungono- ci sono valori costituzionalmente garantiti e abbiamo il dovere di reagire contro una riforma che avrà degli effetti terrificanti: primo fra tutti, quello di creare “processi a vita”. Una ghigliottina per valori come la ragionevole durata del processo ed il principio di presunzione di innocenza dell’imputato. Una visione ripugnante della giustizia -concludono D’Attis e Damiani- che calpesta le basi della nostra democrazia”.