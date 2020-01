Il Comune di Ostuni riceve il finanziamento per la redazione del P.U.M.S. – Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile

La Regione Puglia con atto del dirigente del settore mobilità n°123/2019 ha approvato la graduatoria per il rilascio di contributi ad alcuni Comuni per la redazione del P.U.M.S. – Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile





Il finanziamento, di 45mila € copre le spese di redazione del P.U.M.S. e dell’acquisizione di dati di traffico e indagini di mobilità utili alla realizzazione dello stesso.





“Possiamo finalmente avviare questo importante strumento pianificatorio per l'organizzazione della mobilità e per il miglioramento della qualità della vita nella nostra città – riferisce l’assessore all’Urbanistica Eliana Pecere - con l'obiettivo di individuare e applicare tutta una serie di soluzioni innovative di mobilità sostenibile.”





Sono 15 i Comuni pugliesi ad aver ricevuto il finanziamento regionale a seguito del bando pubblicato dalla Sezione Infrastrutture per la Mobilità della Regione Puglia lo scorso 3 dicembre.