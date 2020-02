AGGRESSIONE IN OSPEDALE – ROMANO: PRENDIAMO ATTO DELLA RISPOSTA DELLE FORZE DELL’ORDINE. MA BISOGNA FARE DI PIU’

Prendiamo atto della immediata risposta delle forze dell’ordine che hanno già identificato i tre autori dell’aggressione ai danni dei sanitari dell’ospedale Perrino. E’ evidente, però, che occorre individuare soluzioni stabili e immediate in grado di ridare sicurezza a medici e infermieri del Perrino.



Non è più tollerabile, infatti, che chiunque sia nelle condizioni di aggredire professionisti impegnati a salvare vite umane. Il tutto, senza che vi sia un presidio di polizia in grado di assicurare la dovuta vigilanza.



Ritengo non più rinviabile, pertanto, una immediata presa dei posizione della direzione dell’Azienda Sanitaria di Brindisi affinché concordi con il Prefetto adeguate forme di garanzia per l’incolumità del personale sanitario a cui va la mia piena e convinta solidarietà.