EMILIANO A BRINDISI CON DE MICHELI: “DARE IL VIA ALLE MODIFICHE DEL MASTERPLAN PER IL PORTO”

Riunione oggi a Brindisi sul futuro del porto con il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il presidente dell’Autorità portuale Ugo Patroni Griffi, la vicepresidente di Puglia Sviluppo Antonella Vincenti e del sindaco di Brindisi Riccardo Rossi, insieme alle rappresentanze istituzionali e degli operatori portuali.



“Abbiamo detto al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti – ha dichiarato Emiliano - di dare il via libera alle modifiche del masterplan per il porto di Brindisi, dicendo anche di programmare iniziative di reindustrializzazione di tutte le imprese che potrebbero subire dismissioni a seguito della cessazione del trasporto del carbone presso la centrale che a breve – dal 2025 - verrà disattivata.



Già adesso la centrale ha un regime di funzionamento molto più basso che in passato e questo sta provocando una serie di problematiche anche legate all’occupazione nel porto. Oggi abbiamo realizzato una discussione ampia e franca sul futuro del porto di Brindisi come non accadeva da tempo e questo lo dobbiamo all’attività di tutti gli operatori portuali, del sindaco di Brindisi, del presidente dell’autorità portuale e anche del ministro che ci ha dato grande attenzione e che si è impegnata alla massima celerità nello sveltire tutte le pratiche burocratiche legate all’evoluzione del porto di Brindisi”.





