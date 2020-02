LATIANO - EMILIANO E CAPONE INAUGURANO COMMUNITY LIBRARY

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e l’assessore all’industria turistica e culturale Loredana Capone hanno inaugurato oggi a Latiano (BR) la Community Library “Gilberto De Nitto” a palazzo Imperiali. Con Emiliano e Capone, il sindaco Cosimo Maiorano.



“Siamo felicissimi di essere qui a Latiano in questo palazzo – ha detto il presidente Emiliano - per inaugurare la community library che il Comune ha realizzato con il sostegno della Regione. Si tratta di un grande investimento culturale.





Latiano è una città con una storia millenaria e ci auguriamo di aver contribuito a fornire ai latianesi, in particolare ai più giovani, un luogo dove incontrarsi, dove cercare le cose che ancora non esistono ma che devono essere create dalla nostra fantasia. Ci auguriamo che questa community library insieme alle 121 che ci sono in tutta la Puglia possa aiutare alla crescita tutti i cittadini che hanno voglia di imparare, di leggere, di comunicare con gli altri.



E’ un investimento incredibile quello che abbiamo fatto, consentendo di realizzare una infrastruttura che speriamo di collegare con tutte le biblioteche pugliesi”. Per l’assessore Capone “Qui c’era già una biblioteca: ma oggi si riempie di servizi, di contenuti digitali, di attività che servono per raccontare la città, per promuoverla, per fare entrare le persone di tutte le generazioni, dai bambini agli adulti, in una fase di racconto, di lettura, in un luogo dove studiare.