A Mesagne tappa della “Marcia mondiale per la Pace e la nonviolenza”

Una delegazione della seconda “Marcia mondiale per la Pace e la nonviolenza” si è fermata a Mesagne, nel Castello comunale. “Il tema della pace, essenza quotidiana del nostro agire, è un impegno da promuovere attraverso azioni simboliche e concrete. Confermo la disponibilità della nostra città ad aderire ad ogni iniziativa utile a mantenere viva l’attenzione su un argomento così trasversale”, ha commentato il sindaco Toni Matarrelli.









Sono intervenuti Tiziana Volta, membro del Coordinamento mondiale della Marcia; Ada Donno, presidente “Associazione delle donne” della regione mediterranea e vicepresidente della “Federazione democratica internazionale delle donne”, ed alcuni volontari. Ad accoglierli c’erano Salvatore Musa, consigliere comunale di San Vito dei Normanni, delegato all’Animazione culturale; Silvia Di Dio, presidente della fondazione “Lorenzo Caiolo”, e Alma Sammarco, vicepresidente di “Puglia Hortus”.



In videoconferenza, si è tenuto il collegamento con Shirine Jurdi, responsabile Wilpf Libano della “Lega delle donne per la pace”. Per Mesagne, Marco Calò, consulente alle Politiche culturali, ha salutato così i presenti: “Ringrazio per averci coinvolto in quest’azione di sensibilizzazione su tematiche importanti come il superamento di ogni forma di discriminazione e la creazione delle condizioni per lo sviluppo sostenibile, partendo dall’impegno dagli enti locali. Su questi aspetti sarebbe un grave errore pensare che non sia utile, ai giorni nostri, fermarsi a riflettere ogni volta che è possibile”.