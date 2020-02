Borsa Internazionale del Turismo a Milano. La Città Bianca presenta DuemilaEeventi Ostuni, In primo piano la prima edizione dell’Ostuni Soundtrack Festival

La Città Bianca sarà presente alla Borsa Internazionale del Turismo in corso a Milano fino all’11 febbraio. Domani lunedì 10 febbraio alle ore 10 presso lo Stand della Regione Puglia la Città Bianca sarà protagonista con una conferenza stampa dal titolo “DuemilaEventi ad Ostuni, prima edizione dell’Ostuni Soundtrack Festival”.



Alla conferenza moderata dal giornalista Sergio Rizzo parteciperanno Guglielmo Cavallo, Sindaco di Ostuni, Michele Conte, Presidente Istituzione Museo e Parco Archeologico di Ostuni, Mirko Lodedo, Direttore Artistico Ostuni Soundtrack Festival e Luca Cavallo Assessore alle Attività Produttive del Comune di Ostuni.





Sempre nella giornata di domani alle 12 la Città di Ostuni parteciperà alla Conferenza Stampa di presentazione del racconto della Puglia in 34 itinerari tra cammini, arte e cultura, Cicloturismo ed Enogastronomia organizzato dalla Regione Puglia.