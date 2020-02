BIT2020: PRIMO GIORNO DEDICATO A SEGMENTI TURISTICI E NUOVI TARGET

Milano, 10 febbraio 2020 – La quarantesima edizione di Bit ha preso ufficialmente il via ieri mattina con il taglio del nastro alla presenza del Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Lorenza Bonaccorsi.

Ottima l’affluenza del pubblico dei viaggiatori alla manifestazione che, da domani, sarà aperta esclusivamente agli operatori di settore: padiglioni affollati e animati da iniziative ed eventi volti a presentare e promuovere i diversi territori, italiani e internazionali.

La Borsa Internazionale del Turismo che grazie all’evoluzione in essere rafforza di anno in anno la propria leadership tra le manifestazione dedicate alla travel industry, da sempre rispecchia l’andamento del settore. Quest’anno si registra un trend particolarmente positivo, rilevato anche dal XXIII Rapporto sul Turismo Italiano promosso da IRISS-CNR presentato durante questa prima giornata di lavori.

Il comparto, nel 2018, ha visto 3,56 milioni di posti di lavoro, pari al 14% dell'occupazione totale nazionale. Numeri rilevanti quelli del turismo internazionale in Italia con un +12,4% rispetto al 2015 ed un incremento medio annuo di circa il 4%, maggiore di quello di Spagna (3,8%), Germania (3,3%) e Francia (2,6%). Anche il turismo domestico registra numeri in crescita, sempre nel periodo 2015-2018, con un +6%, pari ad un tasso medio annuo di +2,9%. Analizzando i dati di incoming delle singole regioni, il primo posto del podio spetta al Veneto (19,5 milioni), seguito da Lombardia (16,7 milioni), mentre in termini di presenze, il Veneto conferma la pole position (69 milioni) inseguito, a distanza, dal Trentino Alto Adige (51,4 milioni). La Campania registra i valori assoluti più alti tra le regioni meridionali e insulari, con circa 6 milioni di arrivi e 21,6 milioni di presenze. A livello di flussi internazionali, sono gli arrivi dall’Unione Europea a conservare una netta prevalenza (68%): le variazioni più rilevanti hanno riguardato la riduzione delle presenze tedesche, a fronte di un incremento di circa 2 milioni delle presenze statunitensi.

Una crescita esponenziale viene registrata dal “turismo silver”: il convegno “Senior in viaggio: il boom del silver tourism” - organizzato da Letyourboat e I Viaggi di Maurizio Levi, in collaborazione con Altraeta.it e Lattanzio KIBS – ha evidenziato quelle che sono le abitudini dei senior che vogliono continuare a viaggiare, esplorare, dedicare il tempo libero alle proprie passioni. La spesa turistica degli italiani over 65 è stimata in circa 5 miliardi di euro: a questi ne vanno aggiunti altri 5 provenienti dai senior stranieri, che si recano in Italia attratti dall’arte e dalla cultura. Anche il contatto con la natura risulta uno dei trend più apprezzati dal target.

Durante la prima giornata di BitMilano sono state approfondite anche le preferenze di viaggio dei Millennials nell’incontro “The new sharing experience: le nuove frontiere del viaggio. Lo S.T.I.L.E. dei Millennials rivoluziona la travel industry e Gattinoni risponde con MatePacker”. Dallo studio condotto da Kantar Global Monitor 2019, che viene realizzato ogni anno a livello globale ed è volto a rilevare i desideri e le aspettative delle persone nei confronti dei beni e dei servizi, è emerso quali siano i trend che condizionano il mondo turistico. Ne emerge che il viaggio è uno stile di vita ed è la possibilità di vivere un’esperienza a fare da attrattore nella scelta e la volontà di detox dalla tecnologia. Il viaggio per i Millennials abbraccia, inoltre, una dimensione altruistica e si scelgono destinazioni di positive change: sostenibilità ambientale e supporto alle comunità locali. Il mondo sta cambiando, questa è l’era del selfcentrism: anche nei viaggi questo target vuole esperienze costruite tailor-made.

L’appuntamento con la Borsa Internazionale del Turismo è fino all’11 febbraio 2020 a fieramilanocity.

Ulteriori info: https://bit.fieramilano.it @bitmilano #bit2020