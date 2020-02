La Camera di Commercio di Brindisi alla Fiera Internazionale del Turismo Mediterraneo 2020 di Tel Aviv con il Progetto In-MedTour

La Camera di Commercio di Brindisi, in qualità di partner del progetto di cooperazione territoriale europea In-MedTour (Innovative Medical Tourism Strategy), ha partecipato alla 26esima Fiera Internazionale del Turismo Mediterraneo IMTM 2020, tenutasi al Convention Center di Tel Aviv, in Israele, l’ 11 e 12 febbraio 2020.





IMTM (International Mediterranean Tourism Market) è un importante evento internazionale tale da rappresentare ormai la più grande fiera annuale per l'industria del turismo nel Mediterraneo Orientale. In-MedTour ed i suoi partner vi hanno partecipato con un proprio stand, con lo scopo non solo di diffondere il più possibile il concetto di turismo medicale, ma anche di informare il pubblico circa gli obiettivi e le azioni realizzate grazie al progetto, distribuendo del materiale promozionale con tutte le informazioni utili. I partner hanno avuto la possibilità di discutere ed approfondire il progetto anche con il Ministro del Turismo greco Charis Theocharis, che si è dimostrato entusiasta circa i risultati raggiunti da In-MedTour.





Nel corso di IMTM 2020, la Camera di Commercio di Brindisi, tra le altre cose, ha promosso i servizi offerti dalle quattro terme pugliesi di Castelnuovo della Daunia, Margherita di Savoia, Santa Cesarea e Torre Canne. Già in occasione della Conferenza internazionale sul turismo medicale e della salute “VIAGGIARE PER CURARSI: PROSPETTIVE, STRATEGIE E AZIONI”, tenutasi lo scorso 12 dicembre 2019 in Brindisi nell’ambito al progetto In-Medtour, le suddette terme hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per lo sviluppo di un cluster regionale del turismo medicale e sanitario in Puglia. Il cluster ha l’obiettivo di favorire la cooperazione, messa in rete ed interazione tra imprese impegnate nel turismo medico (wellness spa, terme, cliniche, strutture alberghiere, ecc.) con enti di ricerca, sviluppo e tecnologia, coniugando competitività e innovazione ed agevolando sia lo scambio di know-how sia la realizzazione di attività comuni di promozione sui mercati nazionali ed esteri.