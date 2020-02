ADOTTATO DALLA GIUNTA REGIONALE IL PIANO DELLA MOBILITA’ CICLISTICA

L’assessore ai Trasporti, Giovanni Giannini, comunica che la giunta ha adottato oggi la proposta di Piano regionale della Mobilità Ciclistica (PRMC), che ha come principale obiettivo lo sviluppo della mobilità ciclistica in Puglia, attraverso l’impostazione di una rete ciclabile regionale continua ed uniformemente diffusa sul territorio, integrata con i percorsi nazionali e internazionali, e la definizione di itinerari che valorizzino quelli già attivi o programmati, privilegiando le strade a basso traffico.





Il Piano si propone di contribuire alla diffusione della cultura della mobilità sostenibile, attraverso:





• Lo sviluppo del cicloturismo in Puglia;

• L’individuazione esatta di percorsi ciclabili regionali, che si connettano a percorsi nazionali e internazionali;

• L’individuazione dei criteri progettuali per la realizzazione delle ciclovie;

• L’incentivazione della mobilità ciclistica, sia a scopo ricreazionale che per spostamenti sistematici (casa-lavoro, casa-scuola);

• La definizione di azioni atte a garantire l’intermodalità con il trasporto pubblico e privato, attraverso la collaborazione tra enti locali e con enti proprietari di reti stradali e ferroviarie, ad es. per la realizzazione di velostazioni;

• L’individuazione di ambiti territoriali caratterizzati da risorse naturali, paesaggistiche, storiche e culturali da rendere fruibili per mezzo di percorsi ciclabili, al fine della valorizzazione del patrimonio;

• La definizione di azioni di marketing, comunicazione, informazione, educazione e conoscenza;

• La previsione di incentivi per favorire la pianificazione della mobilità ciclistica negli enti locali.





Le ciclovie regionali individuate dal Piano della Mobilità Ciclistica sono sedici, comprese le varianti ai percorsi principali, e alcune di esse si connettono agli itinerari europei e nazionali di Eurovelo e Bicitalia:





1) Eurovelo 5-Bicitalia 3 Ciclovia Romea Francigena

2) Eurovelo 5-Bicitalia 3 Ciclovia Romea Francigena, variante Gravina-Altamura

3) Bicitalia 6 Ciclovia Adriatica

4) Bicitalia 6 Ciclovia Adriatica, variante del Tavoliere

5) Bicitalia 11 Ciclovia degli Appennini-Ciclovia AQP

6) Bicitalia 11 Ciclovia degli Appennini-Ciclovia AQP/Bretella Bari-Gioia del Colle

7) Bicitalia 11 Ciclovia degli Appennini, variante Gargano

8) Bicitalia 10 Ciclovia dei Borboni

9) Bicitalia 10 Ciclovia dei Borboni, variante Altamura-Matera

10) Bicitalia 10 Ciclovia dei Borboni, variante Gioia del Colle-Matera

11) Bicitalia 14 Ciclovia dei Tre Mari

12) Ciclovia Costa Merlata-Locorotondo

13) Ciclovia Monopoli-Alberobello

14) Ciclovia del Tavoliere

15) Ciclovia Candela-Foggia

16) Ciclovia Valle dell’Ofanto















Con l’adozione del PRMC in Giunta, può partire l’ultima fase di consultazione pubblica ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/2012, che porterà all’approvazione definitiva del Piano in Giunta, una volta conclusosi il procedimento di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) e sentita la Commissione Consiliare competente.