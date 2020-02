Intervento di altissimo valore innovativo eseguito con successo presso l’Ospedale Perrino di Brindisi

Nella giornata del 18 febbraio u.s. presso l’ospedale “A. Perrino” di Brindisi, per la prima volta in Italia in un ospedale pubblico, è stato impiantato un nuovo, avanzatissimo neurostimolatore per la DBS (stimolazione cerebrale profonda), il Medtronic Percept PC con tecnologia BrainSense, in un paziente affetto da malattia di Parkinson.





L’intervento è stato effettuato, con pieno successo, presso il Centro regionale di Chirurgia funzionale della malattia di Parkinson, da neurochirurghi e neurologi dell’Ospedale “A. Perrino”, che vantano una proficua e consolidata collaborazione dal 2017, epoca del primo intervento in Puglia di DBS (Deep Brain Stimulation - stimolazione cerebrale profonda).





Dell’equipe fanno parte il Dr. Francesco Romeo, Responsabile dell’U.O.C. di Neurochirurgia, il Dr. Piermassimo Proto, neurochirurgo, il prof. Bruno Passarella, Direttore dell’U.O.C. di Neurologia, la Dr.ssa Francesca Spagnolo, neurologa Referente per la malattia di Parkinson e i disordini del movimento, la Dr.ssa Emanuela Leopizzi, neurofisiopatologa, il Dr. Marco Frizzi, tecnico di Neurofisiopatologia e, nella circostanza, il Dr. Fabrizio Picoco, anestesista.





Questo nuovo neurostimolatore è l’unico sistema di stimolazione cerebrale profonda ad essere in grado di rilevare “on-line” l’attività dei neuroni cerebrali, direttamente dagli elettrodi impiantati - in questo caso nei nuclei subtalamici - mentre viene effettuata la stimolazione a pazienti con malattia di Parkinson. Ciò permette un reale monitoraggio continuo degli eventi elettrici cerebrali e i segnali possono essere registrati e memorizzati sul dispositivo. In questo modo, la registrazione dell’attività elettrica (Local Fields Potentials) del target cellulare consente una correlazione con lo stato clinico, con eventuali effetti collaterali associati alla terapia farmacologica e con eventi della vita quotidiana segnalati dal paziente. I dati registrati consentono al neurologo di ottimizzare i parametri di stimolazione.





Tale nuovo dispositivo, afferma il prof. Passarella, rappresenta anche un fondamentale passo in avanti verso un prossimo sistema di stimolazione profonda “intelligente” (adattativa), capace di regolare automaticamente la stimolazione cerebrale in base all’attività elettrica registrata.





Nella cura della Malattia di Parkinson la Puglia registra oggi importanti risultati, offrendo ai pazienti prestazioni sanitarie in linea con le regioni del Nord Italia. L’Ospedale Perrino di Brindisi, dopo il primo intervento di DBS eseguito con successo il 26 gennaio 2017 (per la prima volta in Puglia), dal 2019 è Centro di riferimento regionale per il trattamento chirurgico del Parkinson.





Oggi - dichiara il Direttore Generale Giuseppe Pasqualone - grazie alla consolidata esperienza e professionalità dei nostri medici, la sanità brindisina vanta un altro importante progresso in medicina con l’utilizzo di tecniche innovative che rappresentano opportunità di cura e miglioramento della qualità della vita dei pazienti affetti da una patologia degenerativa e altamente invalidante.