VILLA CASTELLI - INTERVENTI PER IL COMPLETAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE

Manifesto grande soddisfazione per l’incontro avvenuto questa mattina (21 Febbraio 2020) a Bari, presso la sede dell’Autorità Idrica Pugliese e che ha consentito di portare altri risultati positivi per la nostra città.

Nei mesi scorsi, su mia sollecitazione e ad opera di alcuni consiglieri della Regione Puglia, sono pervenute presso la sede dell’AIP, numerose richieste d’intervento relative ad estendimenti del servizio idrico e fognario considerate le sempre nuove esigenze della cittadinanza.

Senza scendere in complicati tecnicismi, comunico che, come da delibera del 31/01/2020, ulteriori vie della nostra città vedranno il completamento della rete idrica e fognaria: Area Mercatale (zona ex macello), Via Sicilia, prolungamento di Via Giotto e Via Vittorio Neglia.

Per quanto riguarda le aeree non comprese all’interno della perimetrazione dell’agglomerato, ad esempio zone turistiche o agricole come San Barbato, Contrada Renna o Via Grottaglie, ci sarà un altro iter da seguire, secondo il decreto regionale che ne stabilisce le modalità. Nelle prossime ore quindi, gli uffici comunali, che ringrazio, compileranno le schede apposite per fornire tutti i dati necessari alla realizzazione dell’istanza.

Consentitemi un appunto: negli anni precedenti vi erano dei progetti relativi a questi servizi che non andavano mai avanti e che mai avrebbero visto la luce del sole, perché erano presentati in maniera errata. Grazie alla collaborazione attuale con la Regione Puglia, è stato possibile ristabilire l’iter corretto per far si che questi interventi venissero gestiti secondo le procedure stabilite.



Riconfermo la mia soddisfazione poiché Villa Castelli comincia ad essere destinataria di importanti fondi che le consentiranno di rifiorire. Tutto ciò è stato possibile grazie alla fiducia che voi mi avete accordato, grazie al lavoro degli uffici e alla mia squadra di governo.