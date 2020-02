LA MENZOGNA È PEGGIO DEL PANICO

Xia Sisi era un medico di Wuhan e il suo nome l'altro ieri veniva annoverato tra i 72 deceduti comunicati dall'OMS. Come due suoi colleghi che avevano intorno ai 30 anni, si era ammalata un mese fa, quando a metà gennaio in Cina di certo sapevano tutto e molto di più di noi su questa malattia. La dottoressa aveva avuto cure specifiche per evidenti ragioni di privilegio, ma nonostante la terapia intensiva, i suoi 29 anni, il favore dei colleghi etc... la dottoressa è morta. Riposi in pace, ma traiamone considerazioni intelligenti.





Quando ci dicono che il Covid 19 è poco più di un'influenza, cioè che muiono solo i vecchi, ci mentono per tutelare ragioni economiche e politiche generali. In particolare, chi usa questo argomento della mortalità riservata ai 'meritevoli' implicitamente colpevoli di essere un peso economico e sociale, rivela un cinismo e una spietatezza di cui solo uno stolto potrebbe non diffidare. A breve ci diranno che sono morti quelli giovani ma già ammalati, poi i giovani deboli di polmoni per dato congenito di nascita, poi i fumatori incalliti, poi i giovani 'sfortunati' etc etc...

Le palle che ci raccontano abbondano a fiocchi di neve, anche quando ci raccontano che non avremmo mai scoperto la diffusione del virus se non avessimo fatto i tamponi! Sono tutte balle. In Russia hanno fatto molto più di noi, cioè 30.000 tamponi ma agli ingressi di confine con la confinante Cina, e non hanno un'emergenza nazionale perchè, come è logico che sia, non hanno fatto entrare persone infette.





Sappiate che il Covid 19 non è poco più dell'influenza di stagione ma molto di più, e chi si infetta ha solo l'80% circa di probabilità di salvarsi dopo una normale convalescenza tipo quella dell'influenza, e ha ben il 15/20% di possibilità di passare un guaio. Se il virus scendesse nei polmoni, evento stimato a spanne dal 15 al 20% dei contagiati, il malcapitato dovrà lottare una partita tutta sua per la vita e la morte, che solo tendenzialmente si dovrebbe vincere, ovviamente con maggiori possibilità se i trattamenti medici fossero accurati.





I letti della rianimazione sono 5.000 in tutta Italia e se il virus dovesse espandersi non ci sarebbero cure per tutti, anzi ci sarebbero per pochissimi. Questo è il problema se il covid19 esplodesse in contagi a milioni di infetti (anche solo il 15% di 1 milione fa 150.000 cintro 5.000 letti per la Terapia Intensiva in tutta Italia), ragione per cui la Cina per prima ha adottato misure draconiane pesantissime economicamente, dopo aver mentito e sottostimato il problema. I virologi, poi, stimano una forza pandemica potenziale del Covid 19 impressionante, pari al 50-60% della popolazione italiana, che come ogni essere umano di oggi, non ha sviluppato anticorpi efficaci nè potrà beneficiare di vaccini per il momento. Con il caldo primaverile ed estivo ( a 26/27 gradi ambientali il virus muore) il problema dovrebbe risolversi, e un vaccino testato presto potrebbe essere pronto, ma è di tutta evidenza che in questi giorni di fine inverno non bisogna ammalarsi diffusamente nè far diffondere il virus ( cosa che avviene con colpi di tosse, starnuti e mani) perchè sarebbe il disastro.





Il panico ci sarebbe nemico, anche perchè fortunatamente alla falla di cui Conte ha anche detto, il Governo e le Regioni hanno messo una pezza. Ma così come in un incendio non bisogna cadere vittime della sconsideratezza buttandosi dalla finestra del 5° piano di un palazzo che ha solo alcune stanze in fiamme, e non bisogna andare in giro in ascensore o negli spazi ricreativi come se niente fosse, allo stesso modo bisogna informare con coscienza e senza l'opinabile scienza politica. Possono accadere guai peggiori del panico e della crisi economica diffondendo incoscienza sul reale pericolo di rimanere soffocati o arsi vivi circolando per un 'palazzo' con focolai in atto, perchè aprendo porte l'incendio si propaga. No al panico quindi, ma pure no alle balle, che certuni pretendono si sparino ai fini di tutelare cinicamente interessi materiali sprezzanti la cautela e qualsiasi sfondo umanitario. Il fuoco di un incendio, infatti, non è poco più di un'abbronzatura così come questo coronavirus, venuto dalla Cina con tanto di occhi a mandorla, non è poco più dell'influenza nè è stato sortito dai manager lombardi. Basta con queste balle!





È di tutta evidenza che il problema in Italia è stato causato dalla mancanza di restrizioni sui confini in Patria, tema politico centrale che ha diviso il Paese, inducendo certe scelte molto poco premianti ai fini di non far penetrare la malattia e isolare i focolai sin dai confini. Ognuno pensi pure quello che vuole sul razzismo, ma tutti sappiamo che agli ingressi dello stadio di calcio la polizia controlla ai tornelli la gente in tasca e in borsa e non la fa certamente entrare, per poi andare a cercare sugli spalti chi avesse introdotto oggetti contundenti per gli altri.





Ripeto: la verità dovete capirla voi perchè ci sono interessi economici e politici enormi ( il governo è in bilico e si vota in primavera in 5 regioni; l'Italia ha quota Pil di turismo molto importante) perchè essa possa essere detta da tutti serenamente.





Ad esempio paradigmatico evidenzio la dr.ssa Maria Rita Gismondo del Sacco di Milano, che cerca di rasserenare tutti da sempre. Secondo voi perchè lo fa? La signora oltre che primario è una bella sardina in lotta contro il razzismo, e sfacciatamente si dichiara pure di sinistra, nonchè si mostra come intimamente organica al deep state italiano alla base del Governo Conte II°. Il Governo attuale ha costruito la sua identità politica sulla posizione dei confini nazionali particolarmente aperti e in conseguenza ha scelto 40 giorni fa di non apporre restrizioni e controlli a chi arrivava dalla Cina o da certi scali aerei intermedi. Lasciando stare chiunque sia di centrodestra, il più acceso contraltare a Gismondo è il suo più famoso collega in virologia Burioni, comunque posizionato vicino ai passati governi del PD.

Chi vuole capire, capisca, ma chi vuole rischiare non lo faccia mettendo tutti noi in pericolo di vita.