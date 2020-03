CORONAVIRUS, AGGIORNAMENTO ORE 20: NESSUN NUOVO CASO IN PUGLIA

EMILIANO OGGI A RIUNIONE PERMANENTE TASK FORCE E CON LE DIREZIONI DI ASL E AZIENDE OSPEDALIERE

Il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, sulla base di quanto gli ha riferito il direttore del Dipartimento Politiche della salute Vito Montanaro comunica che:





“Alle ore 20.00 di oggi non risultano altri casi positivi per Coronavirus Covid–19 in Puglia. Proseguirà anche nelle ore serali l’attività del laboratorio regionale di riferimento, che ha dichiarato negativi i tre campioni arrivati in mattinata. Sono in corso altri nove test”.

Il presidente Emiliano ha presieduto oggi la riunione della task force regionale per l’emergenza Coronavirus – Covid 19.





Lo stato di prontezza del sistema pubblico pugliese di prevenzione e cura è stato verificato nel pomeriggio in una riunione con le direzioni strategiche delle aziende sanitarie, degli enti ecclesiastici e anche con i vertici degli ospedali privati accreditati che potrebbero essere mobilitati in caso di necessità.