Brindisi. M5S scrive al Dg Pasqualone. “Perchè per gli OSS trattamento diverso dagli altri operatori sanitari?”

I consiglieri del M5S Gianluca Bozzetti e Cristian Casili hanno inviato una nota al direttore generale della Asl di Brindisi Pasqualone per avere risposte sui contratti degli Operatori Socio Sanitari in scadenza in questi mesi, prorogati fino al 31 luglio, a differenza di quanto accaduto per infermieri e tecnici di laboratorio a cui è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021.





La ASL con nota del 18 febbraio aveva disposto la proroga dei contratti del personale in scadenza nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2020, precisando poi con successiva nota del 20 febbraio 2020 che la proroga in questione avrebbe riguardato esclusivamente il “personale infermieristico, tecnico di laboratorio, tecnico di radiologia medica e tecnico della prevenzione” e quindi con esclusione del personale OSS. Ieri l’accordo raggiunto per una proroga fino al 31 luglio.





“Una scelta - dichiarano i pentastellati - che ci appare discriminatoria nei confronti di questi lavoratori, che meriterebbero maggiori tutele. Chiediamo che non ci sia disparità di trattamento tra questi Operatori e quelli delle altre Asl pugliesi, ad esempio quella di Lecce che ha prorogato i contratti in essere, anche in ragione dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus e che vede schierati in prima linea gli OSS attualmente in servizio. Non possiamo permettere che la Asl perda a luglio più di 100 Operatori Socio Sanitari, specie ora che è stata procrastinata la data per la sottoscrizione dei contratti dei 2149 risultati vincitori del concorso regionale bandito dalla Asl di Foggia, a causa delle numerose criticità segnalate dopo la pubblicazione della graduatoria finale. Auspichiamo che la Asl di Brindisi riveda questa decisione sia per l’enorme lavoro fatto dagli Operatori Socio Sanitari che per garantire la migliore assistenza ai pazienti”.