Incremento di posti in Terapia Intensiva anche all’ospedale Perrino

In relazione al Piano Ospedaliero Coronavirus presentato ieri dalla Regione Puglia, il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi ha contattato il governatore Michele Emiliano e il capo dipartimento Salute della Regione Vito Montanaro.





Con loro si è affrontato il tema dell’incremento dei posti letto nel reparto di Terapia Intensiva per l’ospedale Perrino di Brindisi che, nella presentazione avvenuta ieri, non sembrava essere interessato dall’aumento nei posti.