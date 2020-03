DECRETO CURA ITALIA, FI PUGLIA SI CONFRONTA CON PARTI SOCIALI PER PROPOSTE MIGLIORATIVE

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis, e del vice commissario, il sen Dario Damiani.

“Abbiamo espresso con forza le nostre perplessità sul decreto “Cura Italia”: un provvedimento assolutamente insufficiente a sostenere il nostro sistema economico. È come curare l’influenza con le mentine. Ma vogliamo fare un passo ulteriore: per questo, abbiamo invitato tutti gli stakeholder pugliesi a trasmetterci le loro proposte, indicazioni e riflessioni in merito al decreto.



Noi, dalla nostra parte, cercheremo di tradurre quanto emergerà in emendamenti da presentare in aula e incentreremo, sulle proposte più significative, la nostra battaglia parlamentare. Siamo in guerra: il Coronavirus sta minacciando non solo la salute di tutti noi, ma anche il tessuto socio-economico.



Serve di più, serve uno sforzo più incisivo da parte del governo e servono molte più risorse per intervenire in modo significativo sull’economia del Paese. Altrimenti, anche le risorse stanziate non saranno avvertite dai cittadini come utili e necessarie perché inidonee a segnare una svolta verso la ripresa.



Un impegno che vogliamo sia il frutto anche e soprattutto delle richieste precipue dei vari settori economici della nostra Regione, che abbiamo deciso di coinvolgere, nei tempi più ristretti, per un confronto costruttivo”.