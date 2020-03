CORONAVIRUS, POTENZIARE CONTROLLI NELLE CITTÀ CON L’ESERCITO. FI PUGLIA: “BENE PROPOSTA ON. TAJANI, PREFETTI SI ATTIVINO”

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis, e del vice commissario, il sen Dario Damiani.



“Restare a casa è un gesto d’amore per se stessi e per i propri cari. Purtroppo, ci sono tanti cittadini che ancora sottovalutano il Coronavirus e mettono in pericolo la loro salute e quella degli altri. Per questo, condividiamo la proposta dell’on Antonio Tajani di potenziare i controlli nelle città, affiancando alle forze dell’ordine anche i militari dell’esercito come agenti di pubblica sicurezza. Questo può essere un deterrente per tutti coloro che continuano ad uscire in compagnia e addirittura in gruppo e che non rispettano le prescrizioni governative. La presenza dell’esercito sarebbe utile anche e soprattutto nei piccoli comuni, dove ci sono pochi agenti di polizia a controllare per le strade. Noi ci siamo attivati scrivendo già ad alcuni Prefetti pugliesi, ma invitiamo tutti i rappresentanti del governo della nostra Regione a formalizzare la richiesta ai ministeri competenti, ovvero agli Interni e alla Difesa. Se riusciamo ad essere rigorosi nel rispetto delle prescrizioni, potremo uscire da questo brutto incubo il prima possibile e se ci sono cittadini inconsapevoli (o irresponsabili) lo Stato deve intervenire potenziando i controlli”.