DE MOLA REPLICA A ROMANO: «USI MENO POLITICHESE ED ENTRI NEL MERITO: PERCHÉ SOLO 8 POSTI DI TERAPIA INTENSIVA A BRINDISI?

Di seguito la dura replica della coordinatrice provinciale di Forza Italia a Pino Romano, presidente della Commissione Sanità





«Nessuna guerra di campanile, gentile consigliere Romano. In merito alle mie richieste, che sono quelle di tanti cittadini, mi sarei aspettata risposte reali e concrete e non i soliti slogan a cui ci avete abituati in questi anni».





Non si è fatta attende la replica della coordinatrice provinciale di Forza Italia, Laura De Mola, alle parole del presidente della commissione Sanità della Regione Puglia, Pino Romano. La De Mola da giorni chiede una modifica del piano regionale per fronteggiare l'emergenza Coronavirus, che ha visto attribuire a Brindisi soli 8 posti letto Covid-19 per la terapia intensiva.





«Il dottor Romano deve dirci per quale motivo, e con quale logica numerica, alla provincia di Brindisi vengono attribuiti 8 posti su 306 in tutta la regione. Deve dare risposte, nei fatti, a 400 mila cittadini e non continuare a parlare di speculazione, perché qui c'è in gioco la vita e la salute della popolazione e il consigliere continua a buttarla in caciara politica. Quando dice che "al momento questa situazione non c'è" riferendosi all’emergenza, ricorderei al consigliere di approfittare proprio di questo, perché quello che chiede la sottoscritta è di prepararsi ad ogni evenienza e le previsioni - stando ai numeri dei contagi su scala nazionale - sono tutte aperte e ancora possibili. Non mi interessano le beghe politiche - continua la coordinatrice azzurra - alle quali evidentemente Romano è abituato. Io no. Io preferisco parlare di fatti».





La notizia che trova sponda in Forza Italia, invece, è la nomina di un Commissario per la gestione dell'emergenza, il dottor Montaline.





«È l'unica nota positiva. Per il resto - conclude De Mola - la mia domanda resta la stessa, ed è ancora priva di risposta. Dottor Romano, politichese a parte, quando vedremo la modifica del piano con l'aumento dei posti letto per la terapia intensiva? Noi ci siamo, ha la nostra collaborazione. Ma garantisca alla nostra provincia pari dignità a tutela della salute di tutti".