Coronavirus. Bozzetti (M5S): “Ai Sindaci devono essere fornite comunicazioni ufficiali sui soggetti positivi al Covid-19”

“L’inoltro dei dati ai Comuni sui soggetti positivi al Covid - 19 è necessario per garantire la migliore assistenza e mettere in atto tutte le misure previste dalla legge. Per questo chiediamo alla Protezione Civile regionale di adoperarsi per far sì che si possa continuare a fornire alle amministrazioni le comunicazioni ufficiali sulle persone risultate positive, come fatto fino alla scorsa settimana, e non soltanto quelle sui soggetti in quarantena”. Lo dichiara il consigliere del M5S Gianluca Bozzetti, che ha interessato della questione la Prefettura di Brindisi, dopo aver letto quanto segnalato dai sindaci del territorio sulle mancate comunicazioni dei dati giornalieri sui casi positivi.





“Una situazione che mi risulta essere purtroppo comune a tutti i comuni pugliesi, a cui porre rimedio al più presto. La circolare del 19 marzo - continua Bozzetti - con cui viene disposto che la comunicazione dei dati sanitari passi ai dipartimenti di prevenzione delle Asl, stabilisce che questi possano inviare dati personali a Prefetture, Forze di Polizia, Vigili del Fuoco e Comuni per permettere loro di mettere in atto le misure di assistenza necessaria. Ci rendiamo conto della necessità di tutelare la privacy delle persone coinvolte, ma nello stesso tempo bisogna garantire ai Sindaci di avere dati ufficiali, in modo da poter realmente operare per il bene della comunità e avere la situazione sotto controllo. Per questo chiediamo alla Protezione Civile regionale di emanare disposizioni chiare ai dipartimenti di prevenzione, in modo da non alimentare il caos”.