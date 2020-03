CORONAVIRUS, FORZA ITALIA PUGLIA: “SI SVEGLIA MINISTRO PROVENZANO... DA SETTIMANE CHIEDIAMO SOLDI VERI PER FAMIGLIE E IMPRESE IN DIFFICOLTÀ”

Nota dei parlamentari pugliesi di Forza Italia Mauro D’Attis, Dario Damiani, Francesco Paolo Sisto, Vincenza Labriola, Elvira Savino e Carmela Minuto.



“Ben svegliato al ministro Provenzano, che solo oggi si accorge della necessità che lo Stato si prenda cura dei cittadini che più stanno patendo le conseguenze del blocco delle attività e hanno bisogno di risorse immediate e vere per provvedere alle esigenze primarie, come fare la spesa.



Lo chiediamo da settimane e ci sorprende che un ministro di questo governo si desti solo oggi. Il disagio sociale sta iniziando a dilagare e c’è urgenza di trasferire contante nelle tasche delle persone che oggi, silenziosamente e con grande dignità, stanno affrontando mortificazioni pesantissime.



Non si può curare un male grave con l’aspirina, con pochi spiccioli. Anche se la presa di coscienza del ministro Provenzano è tardiva e in sostanza ha fatto un “copia e incolla” delle richieste che, senza sosta, facciamo al governo da giorni, ci auguriamo per il bene del Paese e per la serenità delle famiglie in difficoltà che si possa finalmente varare una manovra che faccia sentire forte la presenza dello Stato.



Ci sono tantissime persone che in queste settimane hanno raschiato il fondo dei risparmi, che hanno perso il lavoro o non stanno guadagnando e non hanno tutele. Anche le imprese e i lavoratori autonomi sono in grande difficoltà.



La Regione Basilicata del Presidente Bardi, a guida centrodestra, sta varando una “social card” per venire incontro alle esigenze delle persone bisognose e garantire l’approvvigionamento dei beni di prima necessità.



Il ministro potrebbe proporre ai presidenti di Regione della sua coalizione giallorossa di fare altrettanto: si tratta solo di copiare. L’Italia è un grande Paese e lo deve dimostrare: a tutti va garantito “il piatto a tavola” e nessuno deve sentirsi dimenticato dalle istituzioni”.