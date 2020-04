COVID-19, FI PUGLIA: “IN ITALIA E IN PUGLIA ANCORA TROPPI CONTAGI... E C’È CHI PENSA ALLE PASSEGGIATE!”

“Anche oggi il bollettino dei contagi in è amaro: 143 nuovi casi solo in Puglia e circa 5000 a livello nazionale. In questo quadro tutt’altro che rassicurante, c’è qualcuno che pensa a consentire passeggiate con i bambini. Ma scherziamo? È davvero da irresponsabili, specie considerando i sacrifici che i cittadini stanno facendo in queste settimane difficili. Significa vanificare gli sforzi fatti fino ad oggi senza criterio.



Discorso valido soprattutto al Sud, dove bisogna riuscire a contenere l’epidemia affinché non accada ciò che è avvenuto in Lombardia. Siamo convinti che i genitori siano più saggi e consapevoli di questo governo e si guarderanno bene dal mettere in pericolo la propria salute e quella dei propri figli. Dobbiamo tenere duro e restare a casa: se siamo ligi, potremo uscire il prima possibile da questa fase e tornare alla normalità. Il governo Conte, come recentemente segnalato dal collega Sisto, dovrebbe comportarsi e comunicare con la massima serietà, non ci possiamo permettere errori madornali di questo genere”.