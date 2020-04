Via Francigena LIVE – Dirette social per parlare dell’itinerario e di viaggio lento

In questi giorni immobili stiamo pensando che ci piacerebbe sentirci tutti più vicini come viandanti, abbiamo quindi deciso di dedicare volti e voci ad alcuni temi legati all’esperienza del cammino, come il significato dei diversi momenti di un viaggio lento, la scoperta di una Via Francigena meno conosciuta e semplici consigli pratici per chi deve ancora compiere il suo primo passo.





Come?





Ci incontreremo virtualmente, da domani Venerdì 3 Aprile, ogni martedì e venerdì alle ore 18:00 per dieci appuntamenti con appassionati di cammino e turismo lento, conoscitori ed esperti dell’intero percorso europeo della Via Francigena.





Sarà (quasi!) come raccontarsi e conoscersi in viaggio, alla fine di una giornata sulla strada, ma invece che in ostello, davanti a una meritata birra di fine tappa, ci vedremo live sulla nostra pagina Facebook e sul nostro profilo Instagram.





Chi parlerà e si confronterà con voi, rispondendo in diretta a eventuali domande, sono persone che portano nelle gambe, ma soprattutto negli occhi e nel cuore tantissimi chilometri percorsi sull’intera Via Francigena e su molti altri cammini in Italia e all’estero.





A inaugurare il primo di questi incontri “in cammino” sarà Elisa Peruzzi, pellegrina e attrice, che nel corso di quattro appuntamenti ci accompagnerà nelle fasi più significative del viaggio a piedi: la partenza, compiere il primo passo, il viaggio in cammino e l’arrivo alla meta finale… che non è altro che un inizio.

Elisa lo scorso anno ha viaggiato a piedi per 2.800 km da Desenzano del Garda a Santiago di Compostela raccontando le sue emozioni di viaggio su Radio Francigena.





Qui il calendario completo delle sue dirette:





Venerdì 3 Aprile

1) QUANDO COMINCIA UN VIAGGIO?

Un pellegrino, un'idea di viaggio, una partenza. Quali passi fare prima di partire?





Venerdì 10 Aprile

2) IL PRIMO PASSO

Quel passo che dà inizio al viaggio. Cosa porta con sé?





Venerdì 17 Aprile

3) CAMMINANDO, ANCORA

I miliardi di passi che esistono tra il primo, e l'ultimo. Che cosa accade dentro e fuori di noi?





Venerdì 24 Aprile

4) LA FINE DEL MONDO: L'ULTIMO PASSO

La fine del Cammino, quindi il nuovo inizio di tutto il resto.





Elisa da diversi anni percorre i cammini verso Santiago de Compostela. Nel 2019 ha camminato in solitaria da Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, a Santiago de Compostela e poi Finisterre.





Quest’anno era intenzionata a realizzare un progetto che l’avrebbe portata a percorrere tutta la Via Francigena italiana, dalla Valle D’Aosta alla Puglia, portando in scena uno spettacolo teatrale in forma di monologo che tratta di cammini, viaggi, emozioni legate allo spostarsi lentamente da un punto all’altro della terra. Per Elisa questo sarebbe stato il modo per unire i suoi due cuori, i suoi due amori: il viaggiare lentamente e l’arte.





Sarebbe dovuta partire il 15 Maggio, purtroppo a causa dell’emergenza sanitaria questo non sarà possibile. Il Cammino ci insegna a vivere alla giornata, ad avere pazienza, ad accettare tutto quello che arriva senza opporre resistenza. Ed è così che Elisa vive la sua quarantena: con spirito pellegrino.





Elisa sarà presente nelle dirette per raccontarci le emozioni, le paure, le gioie, i dolori e perché no, degli aneddoti divertenti riguardanti il viaggiare lentamente a piedi. Sarà presente per rispondere a tutte le domande che vorrete farle, per viaggiare da casa. Per sognare, condividere, stare insieme… come si fa alla sera, tra pellegrini, sui cammini.





I prossimi quattro martedì saranno invece dedicati all’itinerario francigeno, da Canterbury a Santa Maria di Leuca. Un viaggio di 3200 km! Inizieremo il 7 Aprile parlando dei lavori in corso nell’ultimo dei tratti certificati, forse ancora poco conosciuto, ma senz’altro uno dei più spettacolari: quello della Via Francigena del Sud che va da Roma a Santa Maria di Leuca.





Il calendario completo delle altre dirette è ancora in via di definizione, vi aggiorneremo presto su tutti gli incontri!





Ci vediamo domani alle 18, seguici live sulla nostra pagina Facebook o sul nostro profilo Instagram!