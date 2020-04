GUADALUPI: DOPO ENEL ED ENI ADESSO TUTTE LE GRANDI AZIENDE AIUTINO I CITTADINI DI BRINDISI!

Abbiamo appreso dalla stampa che Enel ed Eni hanno destinato cospicue risorse alle strutture ospedaliere pugliesi e quindi anche brindisine. Si tratta di un bel gesto, tanto più perché proprio in questo momento se ne avvertiva il bisogno.





La città di Brindisi, in ogni caso, ospita una delle più grandi aree industriali della Puglia, con insediamenti di grandi aziende che operano in vari comparti produttivi.





E’ evidente che ci aspettiamo che ciascuno faccia la sua parte, destinando a Brindisi somme significative, sia per continuare a potenziare la risposta della sanità pubblica che per aiutare le tantissime famiglie che oggi fanno fatica ad andare avanti. L’auspicio è che anche le organizzazioni di categoria svolgano un ruolo di coordinamento degli interventi economici delle aziende, in maniera tale da destinare gli aiuti ai settori in cui se ne avverte maggiore necessità.





Nella fase più delicata della vita di Brindisi dal dopoguerra ad oggi, nessuno può tirarsi indietro, non fosse altro per dire un “grazie” a chi ha aperto le porte a tante realtà industriali nel corso degli ultimi decenni.