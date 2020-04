Romano: Chiedo al Presidente Michele Emiliano la proroga degli assegni di cura alle famiglie per l’anno 2020

“Chiedo al Presidente Michele Emiliano la proroga degli assegni di cura alle famiglie per l’anno 2020, necessaria in questo difficile momento. Ho già provveduto a sollecitare con una missiva negli scorsi giorni, rispetto al tema degli assegni di sostegno al momento non ancora prorogati per l’anno in corso. Colgo l’occasione per sollecitare nuovamente tale intervento richiedendo inoltre che, l’importo destinato in bilancio, sia spalmato sulla totalità delle famiglie idonee nella graduatoria 2019.



È infatti necessario che chi ha usufruito dell’assegno lo scorso anno accetti l’allargamento della platea degli aventi diritto, la totalità della graduatoria appunto, rinunciando in modo solidale ad una minima quota parte. Dobbiamo consentire che le somme stanziate in occasione del Bilancio di previsione siano spalmate a tutte le famiglie idonee presenti in graduatoria.



Attualmente la platea degli aventi diritto conta circa 3000 famiglie, una fetta altrettanto cospicua invece, pur risultando idonea al sostegno non ha avuto copertura nell’anno 2019. Sarà mio impegno recuperare ulteriori finanziamenti nella variazione di Bilancio di Luglio. Oggi però è indispensabile non lasciare solo nessuno, anche se con qualche iniziale sacrificio.





Pino Romano - Presidente Commissione Sanità Regione Puglia