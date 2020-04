SANITA’, FDI: ASSURDO, IN PIENA EMERGENZA EMILIANO LANCIA UN NUOVO PIANO OSPEDALIERO PER CREARE SOLO PIU’ CONFUSIONE

Dichiarazione congiunta dei consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Erio Congedo, Giannicola De Leonardis, Luigi Manca, Renato Perrini, Francesco Ventola e il capogruppo Ignazio Zullo

“L’Amministrazione Emiliano, già in tempi normali, crea talmente tanta confusione da meritare il Premio Nobel per la pasticcioneria e l'inconcludenza non solo in Sanità ma in ogni settore di attività pugliese. Ma chiaramente al peggio non c’è mai fine: ed ecco pronto l’ennesimo SPOT in piena emergenza. Ieri il presidente-assessore alla Sanità ha annunciato che riaprirà tutti gli ospedali andando contro a qualsiasi direttiva dello Stato!





“Praticamente mentre siamo in piena emergenza, mentre dobbiamo affrontare i focolai Covid nelle RSA-RSSA (non tutelate dalla Regione nonostante il Ministero lo prevedesse), mentre ancora non si danno risposte a giuste richieste di tutela e protezione da parte di operatori sanitari e socio-sanitari (ancora in attesa della regolare esecuzione di tamponi e la messa a disposizione dei DPI), eccoti un’altra delle sue, del nostro Presidente carico a chiacchiere.





“Siamo alla vigilia delle elezioni e ovviamente tutto fa brodo per ingannare gli elettori ma è grave che il presidente-assessore Emiliano pensi solo a mantenere salda la sua poltrona… senza che mai si sia chiesto in questi giorni come mai il tasso di mortalità grezzo da COVID19 della Puglia è più alto rispetto a tutte le regioni meridionali e insulari e anche rispetto al Lazio? Ma come può parlare di Sanità chi non si rende conto che in questa emergenza è mancata la medicina territoriale perché i medici di famiglia secondo Emiliano non dovevano visitare pazienti sospetti e sintomatici, solo perché incapace di dotarli di DPI? Come non fa a non rendersi conto che mai con in questi anni ha depotenziato la prevenzione e l'assistenza domiciliare scaricando il tutto su ospedali impreparati tanto da trasformarli da luoghi di cura in luoghi di contagio fino ad arrivare a chiusure parziali o complete come accaduto a Castellaneta e Copertino?