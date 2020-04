Antonucci (F.I.): L’approssimazione di Rossi ci fa paura. Brindisi non è al sicuro.

Qualche settimana fa si sarebbero dovute attivare le prime USCA in Puglia, ossia delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale che avrebbero dovuto affiancare i medici di Medicina Generale nel monitoraggio domiciliare dei pazienti positivi al Covid-19 che non necessitano il ricovero ospedaliero.



In ottemperanza al Decreto Legge 9 Marzo 2020 n.14, al fine di provvedere al coordinamento delle azioni con la medicina territoriale, la Regione avrebbe dovuto istituire presso le AA.SS.LL. pugliesi le USCA, volte quindi ad implementare la gestione dell’emergenza sanitaria per COVID-19 in quei pazienti con sintomi da coronavirus lievi presso il proprio domicilio.



Questo quanto già previsto nel bollettino ufficiale della Regione Puglia del 19 marzo scorso.



La ASL di Brindisi, in prima battuta, ha dato seguito alla disposizione regionale avviando l’avviso pubblico per reclutare i medici per le USCA.



Oggi il Sindaco, nella diretta Facebook di qualche minuto fa, racconta la favoletta delle USCA come la grande novità del giorno, facendosi ancora una volta solo portavoce di Emiliano.



Ma come mai questo ritardo di quasi un mese dalla disposizione regionale? Perché ancora ad oggi non sono state attivate le USCA?



Facciamo un passo indietro. Prima di provvedere all’attivazione di queste unità, sarebbe cosa buona e giusta se il sindaco Rossi studiasse la disposizione regionale prima di aggiornare la cittadinanza con le sue inesattezze. Secondo il sindaco, infatti, sarebbe possibile avere a disposizione tra pochi giorni questi USCA “per persone che non hanno nulla a che fare con il Covid”. Completamente errato.



Infine, difficile a credersi, sottolinea che il Presidente Emiliano tra pochi giorni provvederà a deliberare sulle USCA, delibera invece già presente nel bollettino della Regione Puglia del 19 marzo.



Allora le cose sono due: o il sindaco mente sapendo di mentire oppure non ha capito nulla nella riunione di oggi tra sindaci e direttore della ASL. In entrambi i casi, i brindisini non sono al sicuro. Che sia per inganno o per incapacità, il Sindaco Rossi sta mettendo in pericolo tutta la cittadinanza.



Lo afferma Livia Antonucci - coordinatrice cittadina di Forza Italia