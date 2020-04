ONLINE IL NUOVO PORTALE ISTITUZIONALE WWW.REGIONE.PUGLIA.IT

Migliorare l’esperienza delle persone sul portale regionale e offrire al pubblico un canale di comunicazione tempestivo, semplice e inclusivo. Nasce con questi obiettivi il nuovo portale della Regione Puglia www.regione.puglia.it canale istituzionale delle opportunità – bandi, avvisi pubblici, finanziamenti – e della vita amministrativa – atti, determine e delibere, comunicati stampa – dell’ente. Un design aggiornato secondo gli ultimi standard del web, un linguaggio diretto e meno burocratico, un’organizzazione dei contenuti più vicina alle abitudini d’uso e ricerca degli utenti, per accorciare le distanze fra l’ente e i destinatari delle politiche e degli interventi regionali: persone, imprese, startup, enti del terzo settore e pubbliche amministrazioni.





L’accelerazione dei tempi di pubblicazione della nuova versione portale è stata necessaria vista la crescita esponenziale delle visite al sito regionale – circa 60.000 al giorno - durante l’emergenza Coronavirus.





Al Coronavirus è dedicata una intera sezione del portale

www.regione.puglia.it/coronavirus con tutte le informazioni e i numeri utili, pagine dedicate, servizi.





Dal 24 febbraio, giorno dell'implementazione della sezione d'utilità sull'emergenza sanitaria in corso, il portale regionale ha totalizzato 1.853.421 accessi totali per 5.337.852 di pagine visitate.





La progettazione del nuovo portale segue le linee guida di design per i servizi digitali delle PA. Il documento predisposto dall'Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) contiene “un sistema condiviso di riferimenti progettuali e visivi relativi al design dei siti e dei servizi della Pubblica amministrazione”, con lo scopo di "migliorare e rendere coerente la navigazione e l’esperienza del cittadino online in quanto utente del sito web di una pubblica amministrazione, senza per questo limitare le scelte dei singoli progettisti". Il focus è il cittadino al centro: ribalta l’impostazione ente-centrica per favorire la semplicità d’uso, l’inclusività del linguaggio e la trovabilità dei contenuti.





L’homepage del nuovo portale della Regione Puglia è la vetrina delle attività istituzionali. Aggiornamenti quotidiani sulle opportunità, sulle decisioni della Giunta e sulle campagne di comunicazione in atto trovano spazio nella parte superiore della pagina. Il portale è suddiviso in 12 grandi aree tematiche: Agricoltura, Ambiente, Competitività e Innovazione, Cultura e Turismo, Istituzione e Partecipazione, Lavoro e Formazione, Pari Opportunità, Politiche Europee e Cooperazione Internazionale, Politiche Giovanili, Sport Salute e Buona Vita, Territorio Paesaggio e Mobilità, Welfare Diritti e Cittadinanza. Una struttura che, alla suddivisione amministrativa dei contenuti, preferisce una logica semantica, di ambito. Gli utenti del sito non dovranno perciò chiedersi a quale dipartimento faccia capo un determinato provvedimento ma potranno muoversi per associazione mentale fra le singole aree tematiche.





La struttura del portale istituzionale della Regione Puglia sostiene una nuova linea editoriale: raccontare la Puglia oltre gli aspetti puramente amministrativi.





Nella sezione PressRegione a cura dei giornalisti del Servizio Stampa sono pubblicati tutti i comunicati completi di link video e gallery foto.

Accanto alle notizie dell’URP, la redazione del portale darà vita a due nuove rubriche: Succede in Puglia e Vivi la Puglia.

In Succede in Puglia troveranno spazio tutte le notizie che mettono in luce i valori, le potenzialità e i risultati raggiunti dal territorio: imprese sportive, onorificenze, riconoscimenti a pugliesi. La sezione sarà corredata da numeri e infografiche per raccontare la regione sotto diversi punti di vista. Vivi la Puglia racchiude gli eventi spettacolari e le manifestazioni culturali di rilievo che animano i luoghi della cultura, le strade e le piazze pugliesi. L’impostazione editoriale trova la sua naturale prosecuzione sui canali social istituzionali, dove ogni rubrica ha un hashtag di riferimento: #succedeinpuglia. #vivilapuglia. #opportunitàpuglia, #urpcomunica.