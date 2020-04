Covid-19. Simulazioni sulle modalità di utilizzo delle spiagge per l’Estate 2020

Parco delle DUNE COSTIERE: il Direttore Dott. Ing. Arch. Angela MILONE partecipa alle simulazioni su modalità di utilizzo delle spiagge per l’Estate 2020



Il parco delleDune Costiere accoglie favorevolmente lo sforzo della Regione a cercare di comprendere se sia fattibile e soprattutto in piena sicurezza la riapertura dei lidi e delle spiagge libere pugliesi e per questo motivo nel pomeriggio di ieri il direttore del parco Dott. Ing. Arch. Angela MILONE assieme al presidente del consorzio Dunamare Eliseo GALLO al Presidente del Comitato Giovani Imprenditori di Confindustria Puglia Gabriele LIPPOLIS e al gestore di uno dei lidi del Parco Gianfranco GALLO hanno simulato cosa accadrebbe se le attuali distanze pari a 2,5 m ( tra ombrelloni) venissero, per esempio raddoppiate a 5m.



Durante l’incontro c’è stato il collegamento in diretta con la trasmissione televisiva condotta dalla giornalista Barbara D’urso a cui mostrare il tratto di arenile attrezzato secondo la norma attuale e secondo un’ipotesi dettata dalle circostanze dovute al diffondersi del COVID-19, che ovviamente ridurrebbero il numero di utenti ed il numero di lettini ed ombrelloni. La trasmissione ha avuto anche l’intervento del Governatore Dott. Michele EMILIANO, che ha risposto ai quesiti della D’URSO inerenti l’argomento.





Il Direttore del Parco sostiene quanto segue: