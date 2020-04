QUARANTENA, FDI: LA PUGLIA NON RINNOVA ORDINANZA PER CHI RIENTRA, CONDIVIDIAMO ALLARME DEI SINDACI SUI PERICOLI DI CONTAGIO

Dichiarazione dei consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Erio Congedo, Giannicola De Leonardis, Luigi Manca, Renato Perrini, Francesco Ventola e Ignazio Zullo

“Siamo passati dall’Emiliano che invitava gli studenti a non andare a Scuola, prima ancora che il Governo dichiarasse tutta l’Italia Zona Rossa, all’Emiliano ‘liberi tutti’ e quindi niente quarantena per chi ritorna in Puglia dalle regioni più colpite dal coronavirus o dall’estero. Una decisione, quella del mancato rinnovo dell’ordinanza regionale, che espone maggiormente i pugliesi a rischio di contagio, così come denunciato dai sindaci, in particolare quello di Minervino di Lecce, Ettore Caroppo, che da giorni ha sollevato il caso.

“Ora al di là delle interpretazioni legislative, il presidente Michele Emiliano spieghi perché altri governatori, vedi quello dell’Abruzzo, Calabria e Campania, hanno con ordinanza ribadito la necessità della quarantena e lui no”.