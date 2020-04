Brindisi. Emergenza Coronavirus. I medici scrivono al Direttore Generale ASL BR

Riceviamo da ANAAO, ANPO ASCOTI FIALS MEDICI, AAROI, CGIL medici, CISL medici, UIL medici, FASSID, Federazione CIMO FESMED la lettera che di seguito pubblichiamo integralmente: Al Direttore Generale ASL BR

Dr. Giuseppe Pasqualone





Le sottoscritte OOSS, da un esame comparativo dei casi di covid-19 registrati in Puglia dall’inizio della pandemia, contestano alla S.V. l’inadeguatezza della organizzazione per contrastare le infezioni da covid-19, a distanza di un mese e mezzo dal ricovero del primo paziente.





In particolare, fanno le seguenti osservazioni, considerazioni e richieste:





• Le percentuali di pazienti positivi al covid-19 sono le seguenti*:

-1.050 nella Provincia di Bari; 0,083%

-333 nella Provincia di BAT; 0,084%

-439 nella Provincia di Brindisi; 0,110%

-807 nella Provincia di Foggia; 0,127%

-434 nella Provincia di Lecce; 0,053%

-235 nella Provincia di Taranto; 0,040%

*dati aggiornati al 17 aprile 2020





E’ di tutta evidenza che Brindisi risulta la seconda Provincia per il numero dei contagiati (ai quali si aggiungeranno anche i positivi del focolare non ancora conteggiati globalmente, avendo deciso la Regione di spalmarli su più giorni come comunicato dal Sindaco di Brindisi dr. Riccardo Rossi su FB). Ma, entrando nel dettaglio, la percentuale dei contagiati a Brindisi e provincia risulta essere quasi tre volte quella della provincia di Taranto, poco più del doppio della provincia di Lecce e circa il 25% in più rispetto alla provincia di Bari e alla BAT, con un trend incrementale.





La maggior parte dei contagiatiproviene dallo stesso sistema sanitario e i dati dicono che negli ospedali del brindisino vi sono, pericolosamente, più contagiati da COVID-19 di quanti ce ne siano nelle altre province!





Quali le cause secondo le OOSS? La scellerata decisione di scegliere l’Ospedale Perrino come Ospedale COVID, ma anche come ospedale NO-COVID, decisione più volte contestata dalle OOSS perché ha bloccato tutta l’attività ordinaria del Perrino, unico ospedale di II livello di tutta la provincia, abbandonando tanti pazienti che non hanno più quell’assistenza continua necessaria per patologie croniche anche severe.





• Nonostante le rassicurazioni fatte nei vari incontri sindacali, i percorsi dei pazienti COVID,NO-COVID o sospetti COVID continuano a non essere adeguatamente separati, aumentando la possibilità di contagio tra gli operatori sanitari. E’ inaccettabile che ancora oggi, dopo oltre un mese e mezzo dal primo contagio, non si siano resi inaccessibili gli spazi riservati ai COVID, e che il personale non sia esclusivamente dedicato ad essi, con una promiscuità che aumenta il rischio di infezione.





Le scriventi OOSS, nel merito dei percorsi, ritengono ancora doveroso evidenziare alcune criticità rilevate dalla lettura della nota Prot. N. 28393 di codesta Direzione Medica di Presidio avente oggetto: “Percorsi dedicati Covid”. Prima di tutto ritengono opportuno rammentare ciò che è stato disposto nella nota della Regione Puglia, avente prot. N. A00/05/270 del 30/03/2020 (Oggetto : Emergenza sanitaria covid -19 indirizzi operativi in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nelle strutture sanitarie e socio sanitarie) in relazione al mantenimento dei requisiti strutturali ed organizzativi. Nella suddetta nota è precisato, infatti, che l’effettività dell’identificazione dei percorsi (operatori sanitari montanti in servizio; operatori sanitari smontanti dal servizio; manutentori; addetti alle pulizie ed alla distribuzione dei pasti; nonché pazienti positivi o sospetti per infezione da SARS - COVID - 2) deve essere garantita dalle direzioni mediche dei presidi ospedalieri attraverso le attività del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale.





Ciò detto in relazione alla nota n. 28393 di codesta Direzione Medica di Presidio, le scriventi OOSS esprimono le seguenti osservazioni e domande:





- Quali sono i percorsi orizzontali che, secondo la suddetta nota, i pazienti COVID positivi dovrebbero seguire per raggiungere i reparti di pertinenza siti in Medicina(3° piano – Blocco D1) Malattie Infettive ( 3° e 4° piano – Blocco D0); Pneumologia (7° piano – Blocco D1)? Ovviamente, rimane inteso che l’ascensore del Blocco D2 si dovrà fermare esclusivamente ai piani (secondo i percorsi orizzontali) COVID, e non ad ogni piano, come al momento pare accadere.





- Ulteriore osservazione riguarda l’ascensore del Blocco D3 che, secondo la vostra nota, dovrà essere utilizzato solo per i trasferimenti che coinvolgono l’ex ORL e l’ex Chirurgia Plastica, ma anche per l’ingresso in sala dei pazienti NO-COVID. Tale ascensore in realtà risulta, pertanto, promiscuo nell’utilizzo poiché dedicato anche al raggiungimento dei reparti sospetti COVID (ex ORL e ex Chirurgia Plastica). In relazione alla evidenziata promiscuità dell’utilizzo, le OOSS chiedono: come può l’operatore sanitario essere certo dell’ avvenuta sanificazione? Quali sono i tempi di attesa per trasportare un paziente NO-COVID in assoluta sicurezza? Segnalano, inoltre, che il prevedere la sanificazione di un percorso costituisce, a loro avviso, l’ammissione implicita di una mancata separazione dei percorsi.





- Sempre in relazione all’utilizzo promiscuo dei percorsi, le stesse chiedono di conoscere quante sono le barelle di biocontenimento in uso in codesto presidio ospedaliero e se fornite delle relative idoneità.





- Quale dovrebbe essere, poi, il percorso orizzontale sicuro, non promiscuo, che il paziente NO-COVID deve seguire, ad esempio per accedere alla sala operatoria oppure alla sala emodinamica partendo dai vari reparti di degenza?





• Il clamoroso e colpevole ritardo con cui codesta azienda ha iniziato la processazione in loco dei tamponi che ancora oggi sono del tutto insufficienti per sottoporre gli operatori sanitari, non solo del Perrino, in tempi brevi, a tale verifica non ha determinato altro che un ulteriore e pericolosissimo aumento del rischio di propagazione del contagio,dato che è sufficientemente chiaro che molti infetti sono asintomatici, ma contagiosi. Non sono, invero, pochi i casi di medici ed infermieri che, asintomatici, hanno continuato a lavorare tra l’esecuzione del tampone, perché classificati tra i “contatti stretti” con casi accertati di COVID-19, e il risultato positivo dell’esame. Non è un caso che alcuni reparti sono stati chiusi.





E' assolutamente necessario e improcrastinabile che si refertino i tamponi in urgenza H/24, entro massimo due ore, sia prima di ogni ricovero ospedaliero che per quei casi che siano stati successivamente considerati sospetti in regime di ricovero presso Reparti NO-COVID.





Così come, sempre a proposito dell'esecuzione e refertazione dei tamponi, devono essere stabiliti dei trasparenti protocolli di priorità, dei tempi certi di risposta e delle specifiche e individualizzate modalità di comunicazione dei risultati per ciascun reparto.

Non esiste ancora un programma di screening degli operatori e si sta vedendo come i positiviaumentino a vista d'occhio.





• Ancora oggi non è previsto alcun protocollo che stabilisca dove allocare i pazienti affetti da patologie infettive diverse da quella del COVID-19, atteso che non può e non deve essere ricoverato nel reparto di malattie infettive dedicato ai pazienti positivi per il COVID-19. Il Reparto di malattie infettive è unico in tutta la provincia di Brindisi.





• L’inconcepibile ritardo con cui ad oggi, codesta ASL, pur avendo più volte assicurato che, in caso di necessità, sarebbe stata prontamente attivata all’ospedale di Francavilla Fontana una rianimazione, ha a disposizione solo una rianimazione per tutta la provincia di Brindisi.





• Spiace dover constatare una produzione ridondante da parte dei vertici aziendali di disposizioni e circolari che, assolutamente distanti dalla reale situazione dell'Ospedale Perrino, e, talvolta quanto meno in parte, inosservabili, appaiono, agli occhi di chi è giornalmente impegnato sul campo, un maldestro ed inaccettabile, se non vergognoso, tentativo di scaricare sugli operatori sanitari la responsabilità di ripetuti casi di infezioni fra sanitari e pazienti degenti. A tal riguardo, per esempio, si consideri la comunicazione del 16 aprile 2020, protocollo n.ro 28553 a firma del Vice Direttore Medico del P.O. “Perrino” e del Coordinatore PP.OO. Emergenza COVID, avente per oggetto: ”Assegnazione in merito a misure preventive Pandemia covid19”, -per inciso denominata in maniera incomprensibile-, in cui si pretende, tra l'altro, che i Direttori non debbano limitarsi, com'è loro dovere, a informare puntualmente il personale delle direttive/protocolli aziendali e a vigilare sull'osservanza delle stesse, ma debbano, di fatto,anche "riscriverle”.





• Aver portato a Fasano i POST-COVID, clinicamente guariti, ma ancora virologicamente positivi e quindi con la possibilità di infettare altri operatori sanitari, è un’altra scelta sbagliata, avendo la possibilità di portarli alla Casa di cura Salus, già pronta per accogliergli e logisticamente molto più conveniente, distando neanche 400 mt dal Perrino, invece di portare tali pazienti con l’ambulanza e personale che deve percorrereA/R circa 120 km. E nello stesso tempo ci sembra ulteriore spreco di denaro pubblico investire 180.000 (se saranno sufficienti), per reclutare ulteriore posti letto per i pazienti post-covid presso “La Casa della Salute” di Cisternino.





• La richiesta di “gruppi di operatori dedicati esclusivamente ai COVID” è irrealizzabile in tutti quei reparti che effettuano consulenze in tutto l’Ospedale. Gli operatori sanitari, invero, sono chiamati indiscriminatamente a valutare pazienti sia in ambiente “infetto” che “non infetto”, oltre a svolgere normale attività di reparto, e questo vale purtroppo per tanti. Il tutto senza tornare aidubbi già espressi su taluni DPI sui quali, in moltissimi casi, manca il pittogramma del Biohazard.





Tale richiesta appare ancora più assurda se si considera che la cronica ed inveterata carenza di organico dell’azienda brindisina non è stata sanata, nemmeno in parte, nonostante due Decreti Legge siano intervenuti nel merito, consentendo alle ASL di assumere personale con le formule e nella quantità che avessero ritenuto opportuno. Codesta direzione è al corrente che, da oltre 40 gg., tutti coloro che sono attivamente impegnati nei reparti COVID19 non hanno goduto di un solo giorno di ferie per poter riprendere fiato e che non è stato, neanche pensato, un turnover parziale, programmato, di tale personale, al fine di ridurre l'innegabile stress lavoro correlato e abbattere il crescente aumento del rischio clinico? (devono, per l’ennesima volta, ricordare quanti operatori sanitari sono deceduti in Italia per la corrente epidemia?)





• In ultimo, ma non per ultimo, le OOSS stigmatizzano la perdurante assenza, in codesta ASL, di un’unità di crisi/task-force/gruppo di studio, non esclusivamente medicocentrica e non esclusivamente ospedaliera, ma multidisciplinare, multiprofessionale e aziendale, che includa i professionisti coinvolti nella risposta e nell’organizzazione di tale risposta alla pandemia.





No, Direttore, non è “tutto sotto controllo”, i fatti raccontano tutta un'altra storia!





Le scriventi OOSS si augurano, finalmente, che questa sia l’occasione buona per avere risposte immediate ed efficaci. Non c’è più tempo per tergiversare e, in assenza di tali risposte, si riservanoogni eventuale ulteriore iniziativa a tutela degli operatori sanitari, dei pazienti e della intera collettività brindisina.





Brindisi 18/04/2020