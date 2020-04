FASE 2, FDI: EMILIANO SCONGIURI I DANNI DELLA RIPARTENZA. HA IMPLEMENTATO IL CONTROLLO DEI FATTORI SUGGERITI DA LOPALCO?

Gli interrogativi dei consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Erio Congedo, Giannicola De Leonardis, Luigi Manca, Renato Perrini, Francesco Ventola e Ignazio Zullo









“Concordiamo con il capo della task force sanitaria della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco, quando afferma che non può essere l'indice R0 a infondere tranquillità nell'approcciarci alla Fase 2 dell'emergenza COVID poiché R0 si è abbassato di molto proprio grazie alle misure di lockdown e, in una fase 2 non controllata, R0 potrebbe salire per la ripresa della diffusione del virus. Il prof. Lopalco nel suo intervento di oggi su Medical Facts suggerisce di porre attenzione ad almeno altri 4 o 5 indicatori da analizzare e cioè: ‘Quanti tamponi per 1.000 abitanti si riesce a fare in una settimana? Quanti tamponi sul totale risultano positivi? Qual è la quota di casi di Covid-19 registrati dal sistema di sorveglianza di cui non si conosce l'origine? Quanti focolai di trasmissione (catene di contagio) sono ancora aperti? Qual è la quota di casi Covid-19 che giungono alla segnalazione per la prima volta come 'casi gravi’? Esiste un sistema di sorveglianza di 'tosse e febbre' diffusa sul territorio attraverso pediatri di famiglia e medici di medicina generale che segnali precocemente eventuali focolai epidemici? Esiste un sistema di allerta che in tutti gli ospedali del territorio sia in grado di segnalare un eccesso di ricoveri di malattia respiratoria acuta grave?’.