Sia verificato se anche in Puglia ci sono ventilatori polmonari e kit sierologici cinesi

La richiesta di Vincitorio (Vox Italia) al governatore Emiliano: chiarezza su apparecchiature anticovid

Ci sono ventilatori polmonari cinesi negli ospedali pugliesi? Lo ha chiesto Giancarlo Vincitorio, esponente regionale di Vox Italia, al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano dopo che il governo inglese ne ha bloccato l'utilizzo sull'intero territorio nazionale.





Il dipartimento di salute pubblica inglese, dopo alcune segnalazioni di medici, ha valutato come inservibili nei reparti di terapia intensiva 250 ventilatori polmonari modello Shangrila 510S della ditta cinese Aeonmed.





“Conseguentemente – dice Vincitorio – ritengo giusto che Emiliano accerti se tra il materiale acquistato o tra quello già ordinato ma non ancora ricevuto c'è anche questa tipologia di apparecchiatura o altro materiale della stessa azienda oppure se risulta esserci tra le forniture ricevute o da ricevere dalla Protezione civile nazionale. Non vogliamo che oltre ai rischi elevati causati dalla pandemia si aggiunga per i pazienti la pericolosità del malfunzionamento di alcuni respiratori polmonari. Per questo ho scritto ad Emiliano. Gli ho inoltrato una richiesta ufficiale e ora attendo le sue risposte.”.