A pochi giorni dall'appello alla Governatrice della Regione Calabria e al Sindaco di Lamezia Terme ad intervenire per arrestare la diffusione della tecnologia 5G sul territorio, la Change Destiny No Profit, a fronte delle innumerevoli segnalazioni provenienti da tutta la penisola, presenta il Progetto “NO 5G - Azione Popolare”, iniziativa condivisa dalle Associazioni Caduceo e Giustino Fortunato.



È necessario che ogni cittadino italiano sia messo in condizione di manifestare il proprio dissenso alla diffusione della tecnologia 5G e all'installazione delle relative antenne, la cui genotossicità sull'uomo e sull'intero ecosistema è stata appurata da svariate ricerche indipendenti.



È possibile far sentire la propria voce attraverso l'invio di una richiesta urgente al sindaco della propria città e al governatore della propria regione.



Sul sito web della Change Destiny, all'indirizzo





troverete tutte le informazioni e un modello di lettera già pronto, con pochi campi da compilare, da inviare per posta o per email.



In tempi di facili speculazioni, è importante sottolineare che la realizzazione del Progetto “NO 5G - Azione Popolare” è totalmente a carico della Change Destiny No Profit, che non richiede assolutamente alcun contributo da parte dei cittadini.



Vi esortiamo a visitare il link